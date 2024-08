Alba, con il gruppo “Adorazione e vita” un percorso sul Padre Nostro, aperto a tutti

Un percorso per comprendere il significato delle parole che diciamo quando recitiamo il Padre Nostro e per imparare concretamente a pregare secondo lo stile di Gesù.

Così il gruppo “Adorazione e vita” di Alba invita ad un’esperienza forte sulla preghiera del Padre Nostro, in sintonia con “l’anno della preghiera” che prepara al grande Giubileo del 2025, a mente del motto “Insegnaci a pregare”.

Il percorso dura dal 26 al 29 agosto con appuntamento presso la Casa Figlie di San Paolo in Alba (corso Piave, 71), adiacente alla chiesa del Divin Maestro. Ogni mattina, dalle 9 alle 12.15, sarà osservato il seguente programma: ore 9 preghiera delle Lodi; ore 9.30 meditazione di don Floriano Venanzio; ore 10.30 Adorazione con preghiera personale e comunitaria; ore 11.20 Santa Messa.

E non finisce qui. Ogni giorno ci sarà la possibilità di accostarsi al sacramento della riconciliazione e incontrare, oltre al predicatore, anche don Franco Ciravegna e don Paolo Rocca. La partecipazione è aperta a tutti.

