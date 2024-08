Volley: il VBC Mondovì lancia "Bordocampo Accademy"

Dall’esigenza di avere nuove figure sportive all’interno della società sportiva, nasce BORDOCAMPO ACCADEMY.

Bordocampo sara’ un percorso formativo adatto per tutti gli appassionati che desiderano vivere in modo diverso la passione per la pallavolo.

Ci saranno corsi e seminari in aula ed in palestra per diventare le figure sportive del futuro. Allenatori, scoutman, assistenti al campo e dirigenti questi sono gli indirizzi e le tematiche del percorso formativo.

Grazie anche alla presenza e all’esperienza del nostro direttore sportivo Francesco Cecio Revelli saremo in grado di fornire metodologie di allenamenti moderne improntate al futuro del nostro sport.

Per informazioni ed iscrizioni info@vbcmondovi.it