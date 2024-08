Allerta gialla anche per la giornata di domani, dalla pianura alle valli cuneesi e saluzzesi

Arpa conferma l'ALLERTA GIALLA per temporali, anche forti sulle zone montane e pedemontane alpine e prime pianure, anche per la giornata di domani 26 agosto, in particolare sulla provincia di Cuneo, dalla pianura alle vallate di Cuneese e Saluzzese.

Verde, invece, nella zona del Monregalese.

Da domani pomeriggio è infatti prevista una nuova intensificazione delle precipitazioni, in particolare sulle zone meridionali del Piemonte, dove potremo avere temporali localmente intensi.

I fenomeni proseguiranno sparsi e intermittenti fino al primo mattino di martedì, più probabili sui settori centrali della regione. Da martedì pomeriggio miglioramento del tempo con nubi irregolari e deboli rovesci sparsi sui rilievi.