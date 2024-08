Un lungo e ricchissimo programma di eventi: conto alla rovescia per il "Settembre saluzzese"

Fine estate per Saluzzo, come per molti, è lo spartiacque che conduce al ritorno alla solita quotidianità data dalla scuola, dal lavoro e dai tempi autunnali. Per Saluzzo, però, inizio settembre, in occasione della Festa Patronale, è il momento per riannodare i fili della tradizione unendoli oggi all’innovazione e alla meccanizzazione. La 77ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo - 16ª edizione Nazionale, ritorna e si conferma, insieme a tanti eventi dedicati ai pubblici più differenti che andranno ad animare una settimana intera, per arrivare ai “fuochi”.

A SEGUIRE IL RICCO PROGRAMMA



Martedì 27 agosto - ore 21.00

Chiesa di San Giovanni, via S.Giovanni 1

Concorso Internazionale e Festival “Suoni d’Arpa”

Obiettivo Orchestra in concerto

Arpa solita con Oliver Wass e direttore con Luca Vacchetti

Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031)

Mercoledì 28 agosto - ore 21.00

Antico Refettorio Chiesa di San Giovanni, via S.Giovanni 1

Concorso Internazionale e Festival “Suoni d’Arpa”

Concerto di Joel Von Lerber e vincitori del Concorso Internazionale (Cat.A)

Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031)

Giovedì 29 agosto - ore 21.00

Ala di Ferro, piazza Cavour

GIANMARCO BAGUTTI - ORCHESTRA ITALIANA

Ingresso libero e gratuito

Venerdì 30 agosto - dalle ore 21.00

Rialzo piazza Garibaldi

Serata danzante con SCUOLA DI BALLO HAPPY DANCE FOR YOU

Parteciperanno alcuni campioni italiani

Ingresso libero e gratuito

A seguire

ORCHESTRA CLAUDIO FOLK

Venerdì 30 agosto - ore 21.00

Ala di Ferro, piazza Cavour

BOOMER NIGHT

KASTERS ROCk’N’ROLL

Ingresso libero e gratuito

Il gruppo rock and roll inaugura così la nuova rassegna Boomer’s music organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni con l’Assessorato alla cultura del Comune di Saluzzo e il settimanale Corriere di Saluzzo. Dedicata agli anni Cinquanta e Sessanta proporrà i grandi successi di Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Eddie Cocharan. Un concerto che rende quindi omaggio ad un periodo particolarmente felice della musica, e non soltanto: gli anni del dopoguerra, della spensieratezza e della speranza.

Sabato 31 agosto - ore 18.00

Villa Belvedere Radicati, via San Bernardino 17

Inaugurazione della Mostra delle opere di Alessia Clema a cura di Silvana Peira

Progetto in collaborazione con l’associazione culturale Il Fondaco.

La mostra sarà visitabile dal 1 settembre al 27 ottobre nei giorni festivi 10.00 - 13.00 / 14.00 - 19.00

Da sabato 31 agosto a lunedì 2 settembre

Pala Crs, via Don G.Soleri 16

77^ MOSTRA NAZIONALE DELLA MECCANICA AGRICOLA

Sabato 31 agosto - dalle ore 21.00

Zona pedonale e vie del centro

CANTA SAN CIAFRÈ - QUARTA FESTA DELLE CORALI: la città si anima con musica popolare e allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno i portabandiera, attraverso il canto, dei valori della tradizione e dell’amicizia

Domenica 1 settembre 2024 - ore 17.00

Villa belvedere - Saluzzo

Buon compleanno Suoni dal Monviso!

Gruppo Corale I Polifonici del Marchesato

Orchestra I Musici del Marchesato

Dopo l’omaggio alla canzone italiana del 2023, I Polifonici del Marchesato, unitamente ai Musici del Marchesato, offriranno un nuovo progetto sinfonico-corale, con l’omaggio ad alcuni fra i più grandi capolavori (italiani e stranieri) della musica pop degli ultimi 100 anni, in una rielaborazione per coro e orchestra del M° Stefano Eligi. Un abito su misura che verrà esibito in una location prestigiosa, un’autentica festa per i 20 anni di Suoni dal Monviso.

Ingresso gratuito

Suoni dal Monviso - in collaborazione con Occit’amo Festival

Domenica 1 settembre - ore 21.00

Rialzo piazza Garibaldi

AURELIO SEIMANDI E LA SUA ORCHESTRA

Evento realizzato in collaborazione con Famija Saluseisa

Ingresso libero e gratuito

Domenica 1 settembre - ore 21.00

Scuola APM, via Annunziata 1B

Concorso Internazionale e Festival “Suoni d’Arpa”

Concerto dei vincitori del Concorso Internazionale (Cat.D)

In collaborazione con Associazione Italiana dell’Arpa e Salvi Harps

Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031)

Domenica 1 settembre - ore 21.30

Il Quartiere, piazza Montebello 1

ANIME SALVE

Progetto Omaggio a Fabrizio De Andrè

Ingresso 10,00€. Prevendite L'ortica - libreria indipendente, via della Resistenza 4a/1, Saluzzo

Lunedì 2 settembre - ore 21.00

Rialzo piazza Garibaldi

BRUNO MAURO E LA BAND

Ingresso libero e gratuito

Lunedì 2 settembre - ore 21.00

Il Quartiere, piazza Montebello 1

A che ora si mangia? Dal Medioevo ai nostri giorni

Alessandro Barbero

SOLD OUT

Gli orari dei pasti sono un ritmo della nostra vita che siamo abituati ad accettare come naturale, tanto che in genere non ci pensiamo neppure, fino a quando non veniamo a contatto con abitudini diverse dalle nostre, che al primo approccio di solito ci sembrano bizzarre, se non assurde. Tema dell’appuntamento è il cambiamento che si è verificato tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, quando le classi agiate europee hanno modificato l’orario dei pasti, facendo slittare in avanti l’orario del pasto principale della giornata: il pranzo.

Per informazioni info@attraversofestival.it – tel. +39 335 7250603

Attraverso Festival - in collaborazione con Occit’Amo festival

Martedì 3 settembre - ore 21.00

Foro Boario, via Don G.Soleri

I FUOCHI PIROTECNICI

A cura di PIROG Pirotecnica di Ettore Ghibaudo

Martedì 3 settembre - ore 20:30

La Castiglia, piazza Castello

San Chiaffredo: i fuochi d’artificio dalla Castiglia

Visita accompagnata sul camminamento di ronda della Castiglia per ammirare dall’alto del centro storico di Saluzzo il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio per la Festa patronale di San Chiaffredo.

Costo: 10 euro a persona, gratuito under 10 anni

Info e prenotazioni: musa@itur.it; Tel o Whatsapp 3293940334

Martedì 3 settembre - ore 21:00

Il Quartiere, piazza Montebello 1

TRAME DI QUARTIERE

L’impero in bilico di Antonio Di Bella

Mercoledì 4 settembre - ore 21.00

Rialzo piazza Garibaldi

SI DANZA CON MILONGA LA GRISELDA

a cura di Tango Indipendente ASD

Ingresso libero e gratuito

Mercoledì 4 settembre - ore 21.00

Villa Belvedere già Radicati, Via San Bernardino 17

Rassegna teatrale BelVedere

La vera storia di San Giorgio e il drago

Giullarata comico-medievale con maschere della Commedia dell’Arte e burattini a guanto

Di e con Federico Fauro, Regia di Philip Radice

Sabato 7 e domenica 8 settembre

Castellar

FESTIVAL DELLA CUCINA POPOLARE ALPINA

Mercoledì 11 settembre - ore 21.00

Villa Belvedere già Radicati, Via San Bernardino 17

Rassegna cinematografica culturale in collaborazione con l’Associazione La Mosca sul Muro

Proiezione del film “Aftersun”

Regia di Charlotte Wells, 2022

Giovedì 12 settembre - ore 18:00

Il Quartiere, piazza Montebello 1

TRAME DI QUARTIERE

Memoranda Gli antifascisti raccontati dal loro quotidiano di Antonella Tarpino

Venerdì 13 settembre – orario serale

Fondazione Garuzzo - Esposizione e Collezione Permanente

Finissage mostra “Il Tempo della Comunanza” a cura di Olga Gambari.

Performance dell’artista Tiziana Pers dal titolo The Age of Remedy.

Costo: gratuito.

Informazioni: info@fondazionegaruzzo.org - tel. 351 5038161

Sabato 14 settembre 2024 - dalle ore 10.30 alle 18:00

Il Filatoio, Caraglio

APM - Attenzione, Pronti… Musica!Laboratori musicali

La musica è: movimento, voce, ritmo, relazione ed emozione.

Tutto questo verrà racchiuso nei laboratori di questa giornata, uno spazio in cui la musica (con i bambini e con i genitori) diventerà strumento di comunicazione pensato e costruito per accogliere e mettere in relazione. Tre i laboratori in programma:

- Musica tra le pagine 0-36 mesi

- Musica tra le pagine 3-6 anni

- Musica Maestro!: 6-10 anni

Il tutto con i professionisti della scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo

Iscrizioni al sito del concerto su www.suonidalmonviso.it

Suoni dal Monviso - in collaborazione con Occit’amo Festival

Sabato 14 settembre - orario serale

La Castiglia di Saluzzo

Il 14 settembre 2024, la Fondazione Garuzzo inviterà il pubblico a partecipare alla performance di Tiziana Pers “The Age of Remedy”, che sancirà la conclusione della mostra “Il Tempo della Comunanza”, curata da Olga Gambari. In tale occasione l'artista organizzerà un momento conviviale, la preparazione di una ricetta da condividere con i partecipanti che diventeranno così parte della pratica e dell’azione artistica.

The Age of Remedy è un progetto che impiega dispositivi d’uso quotidiano (i piatti che utilizziamo per mangiare) per tradurli in ‘oggetto performativo’: coppie di piatti d’artista (fondo e piano) numerate e firmate che alla fine del pasto vengono donate ai partecipanti.

Chi prende parte all’azione si impegna, con un contratto, a non mangiare carne, né pesce o derivati animali, nei piatti disegnati dall’artista. Il progetto non chiede di modificare il proprio regime alimentare, ma intende aprire una domanda sul rituale del pasto: una performance collettiva in cui ogni partecipante diventa parte integrante dell’azione e dell’opera attraverso l’accettazione di un patto: per ciascuna coppia di piatti verrà prodotto un ‘contratto’ numerato per una tiratura di 7.781.533.400 esemplari (numero stimato di umani presenti sul pianeta al momento in cui l’opera è stata concepita, a maggio 2020). Ogni contratto farà parte dell’opera, in una mostra in progress dei partecipanti all’azione.

Prenotazione non necessaria. Mail di riferimento info@fondazionegaruzzo.org / Telefono 011 19719600

Domenica 15 settembre - dalle ore 10 alle ore 20

Per le vie del centro

NEGOZI IN STRADA

in collaborazione Ascom e CCN

Domenica 15 settembre - dalle ore 10 alle ore 19

Centro cittadino

SPORT IN PIAZZA

Mercoledì 18 settembre - ore 21.00

Villa Belvedere già Radicati, Via San Bernardino 17

Rassegna cinematografica culturale in collaborazione con l’Associazione La Mosca sul Muro

Proiezione del film “Un sogno chiamato Florida”

Regia di Sean Baker, 2017

Giovedì 19 settembre - ore 21.00

Monastero Maria della Stella

IL DEBUTTO DI GIACOMO MALLEN e GIOVANNI CRAVERO

A seguire

CARLO PIGNATTA IN CONCERTO

Venerdì 20 settembre - ore 21.00

Monastero Santa Maria della Stella

IL DEBUTTO DI ELISABETTA FORNERO

A seguire

DUO BUONO - GALVAGNO IN CONCERTO





Venerdì 20 settembre - ore 21.15

Monastero Santa Maria della Stella

ORCHESTRA DI SARZANA DIRETTA DA MARIA CITTERIO e EMANUELE PAULETTA

Da Sabato 21 a lunedì 23 settembre - ore 21.00

IO, MAGDA

Evento dedicato a Magda Olivero

Sabato 21 settembre - ore 21.00

Cinema Teatro Magda Olivero

SPETTACOLO TEATRALE

Domenica 22 settembre - dalle ore 15.00

A SPASSO CON MAGDA

Domenica 22 settembre - ore 21.00

Monastero Maria della Stella

CONVERSAR CANTANDO

Domenica 23 settembre - ore 20.45

Monastero Maria della Stella

LA VOCE DI MAGDA

Sabato 21 settembre - ore 16.00

Giardini del Castello della Manta

Marchesato Opera Festival, edizione 2024

Duo DissonAnce - Riscrivere - Da Johann Sebastian Bach ad Astor Piazzolla

LES FOLLES JOURNEES - Saluzzo - Città d’Arte aperta

Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031)

Domenica 22 settembre - ore 11.00

Teatro Magda Olivero, via Palazzo di Città 15

CONCERTO FINALE DI CHITARRISSIMA 2024

Domenica 22 settembre - ore 15.30

Partenza dalla biglietteria della Castiglia e proseguimento verso Villa Radicati

Una dimora fiabesca: Villa Belvedere

Scoprite con noi il suggestivo complesso di Villa Belvedere, sorto intorno al ‘300 come avamposto di controllo sulla pianura, trasformato alla fine del ‘400 ed inizi ‘500 in casina di caccia dei marchesi di Saluzzo. La Villa conosciuta anche come Villa Radicati di Marmorito, dal nome degli ultimi proprietari, è inserita in un contesto paesaggistico collinare di grande pregio.

Costo: 10 euro a persona, gratuito under 10 anni

Info e prenotazioni: musa@itur.it; Tel o Whatsapp 3293940334

Da lunedì 23 a domenica 29 settembre

BIblioteca Civica, Il Quartiere, piazza Montebello 1

BIBLIOFANTASIA

In occasione del Bibliopride – che quest’anno celebra i 25 anni del progetto “Nati per Leggere” con la tematica “Crescere lettori”la Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi e la Libreria Mondadori organizzano la manifestazione “BIBLIOFANTASIA: Crescere tra le pagine” : un ricco calendario di iniziative e laboratori rivolti a famiglie e bambini. Le attività si svolgeranno dal lunedì al sabato, in vari luoghi della città, mentre la domenica si concentreranno negli spazi de Il Quartiere, sede della Biblioteca.

Mercoledì 25 settembre - ore 17.00

APM, Via Annunziata, 1B

“Musiche in bianco”

Per chi: bambini dai 3 ai 6 anni

In occasione della rassegna "Giochi di incontro tra i palazzi saluzzesi" nell'ambito del progetto "ALLIN - Cultura per crescere", gli enti culturali della città propongono diversi incontri per famiglie. Durante il laboratorio i bambini potranno sperimentare i suoni prodotti da un foglio di carta, la sua consistenza, forma, malleabilità. Stropicciando, strappando e piegando si darà vita ad un piccolo concerto.

Costo: gratuito

Info e prenotazioni: biblioteca.saluzzo@itur.it; Tel 0175 211452

Venerdì 27 settembre - ore 18:00

Il Quartiere, piazza Montebello 1

TRAME DI QUARTIERE

Gerusalemme - Eric Salerno

In collaborazione con ANPI

Domenica 29 settembre - ore 15.30

Pinacoteca Olivero e salita alla Torre Civica

Giornate Europee del patrimonio: I paesaggi dell’anima

Una domenica all’insegna della cultura e della celebrazione del patrimonio artistico e museale di Saluzzo con possibilità di visitare tutti i musei del circuito cittadino (Castiglia, Casa Cavassa, Casa Pellico e Antico Palazzo Comunale) e partecipare a una speciale visita guidata, alle ore 15:30, dal titolo “I paesaggi dell’anima”. La salita sulla Torre Civica, simbolo della comunità cittadina, dall’alto dei suoi 48 metri e 133 gradini, è un’ottima occasione per scoprire il territorio circostante che dalla pianura spazia fino al Monviso e a tutto l’arco alpino. Il tema del paesaggio verrà poi approfondito durante la visita guidata attraverso le opere di uno dei maggiori esponenti del Divisionismo italiano, Matteo Olivero, esposte nella Pinacoteca a lui dedicata, sita all’ultimo piano dell’Antico Palazzo Comunale. Scopriremo la vita e le opere di questo geniale pittore “di montagna” e della “luce”, com’è stato definito dai critici, che è riuscito a tradurre sulla tela gli spettacoli più emozionanti della natura delle sue valli.

Costo: 10 euro a persona, gratuito under 10 anni

Info e prenotazioni: musa@itur.it; Tel o Whatsapp 3293940334

Giovedì 3 ottobre - ore 17.00

La Castiglia, piazza Castello

“La storia in un dado”

Per chi: bambini dai 3 ai 6 anni

In occasione della rassegna "Giochi di incontro tra i palazzi saluzzesi" nell'ambito del progetto "ALLIN - Cultura per crescere", gli enti culturali della città propongono diversi incontri per famiglie. Le educatrici del Centro Famiglie di Saluzzo accolgono i bambini in un luogo insolito: il Museo della Civiltà Cavalleresca della Castiglia che per un giorno farà da sfondo a nuove fiabe da inventare insieme.

Costo: gratuito

Info e prenotazioni: biblioteca.saluzzo@itur.it; Tel 0175 211452

Sabato 5 ottobre dalle ore 16.00

Festival Marchesato Opera Festival, edizione 2024

Rappresentazioni musicali e visite guidate nei siti di interesse del territorio comunale

Accademia Eridana - A cavallo delle Alpi - Musica del primo settecento nel regno Sabaudo e nella corte del re di Francia

Fratres Variantes - Programma medievale

Traverso Consort Milano - Ach Lieb mit Leid - Amore, gioia e sofferenza nella liederistica rinascimentale

Ensemble ‘800 - Musica ottocentesca per flauto e chitarra

Agata Sartori - Pianoforte solo

Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031)

Domenica 6 ottobre - ore 18.30

Cattedrale di Maria Vergine Assunta

Festival Marchesato Opera Festival, edizione 2024

Ensemble Vocale e Strumentale Gli Invaghiti - Missa sopra la Battaglia - La policoralità veneziana del Seicento

Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031)

Sabato 12 ottobre - ore 18.00

La Castiglia di Saluzzo

I musei associati ad AMACI, accanto a tutti i soggetti che aderiscono all’iniziativa, aprono gratuitamente le loro porte per proporre un programma multiforme dedicato alle arti visive contemporanee in tutte le sue declinazioni.

Il fil rouge di questa ventesima edizione è il tema dell’accessibilità, intesa in senso ampio come abbattimento delle barriere culturali, intellettive, sensoriali e architettoniche, per garantire il pieno accesso alla cultura contemporanea, in risposta alla necessità di ripensare il sistema dell’arte tramite una maggiore consapevolezza e una più̀ diffusa sensibilità̀.

L’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo alla Castiglia di Saluzzo, in quanto Luogo del Contemporaneo, parteciperà a questa iniziativa con un nuovo allestimento, mostrando opere inedite incentrate sul tema della ventesima edizione. Verrà così ulteriormente incrementato il patrimonio artistico in mostra alla Castiglia, che già include oltre 150 opere.

Prenotazione non necessaria. Mail di riferimento info@fondazionegaruzzo.org / Telefono 011 19719600

Domenica 13 ottobre - ore 16.30

Casa Cavassa, via S.Giovanni 3

“Musica tra le pagine” - FAMU

Per chi: bambini dai 3 ai 6 anni

In occasione della rassegna "Giochi di incontro tra i palazzi saluzzesi" nell'ambito del progetto "ALLIN - Cultura per crescere", gli enti culturali della città propongono diversi incontri per famiglie. Per la FAMU - Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo Casa Cavassa apre le sue porte ai più piccoli che potranno vivere fantastiche avventure in musica accompagnati dalle educatrici della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo.

Costo: gratuito

Info e prenotazioni: biblioteca.saluzzo@itur.it; Tel 0175 211452

Venerdì 18 ottobre - ore 21.00

Antico Refettorio Chiesa di San Giovanni

Festival Marchesato Opera Festival, edizione 2024

Quartetto Tamborini - Il Salotto Musicale Piemontese dell’Ottocento – Pagine rare dell’Ottocento Piemontese

Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031)

Venerdì 25 ottobre - ore 21.00

Chiesa di San Giovanni, via S.Giovanni 1

Festival Marchesato Opera Festival, edizione 2024

Solisti e Orchestra Barocca da Camera Gli Invaghiti - Gloria! L’Aurea Materia nei fasti armonici di A. Corelli, G.P. Telemann e nell’innovativa splendente versione del Gloria di Vivaldi

Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031)

Domenica 27 ottobre - ore 16.30

La Castiglia, piazza Castello

“Il paiolo della strega”

Per chi: bambini dai 4 agli 11 anni

Cosa: In attesa del giorno più spettrale dell'anno, l'antico castello di Saluzzo apre le porte ad apprendisti maghi e aspiranti streghe che vogliono imparare tutti i segreti delle pozioni magiche. I piccoli partecipanti saranno guidati alla scoperta di erbe, frutti e altre sostanze naturali che sapientemente mescolati, pestati e cotti daranno vita a intingoli e strani intrugli dai poteri miracolosi.

Costo: 5€ a partecipante

Info e prenotazioni: musakids@itur.it



Giovedì 31 ottobre - ore 20.00

Castiglia…da brivido

Torna l’appuntamento con il brivido alla Castiglia, con una formula in gran parte rinnovata rispetto agli anni precedenti. Giovedì 31 ottobre, a partire dalle ore 20, in occasione di Halloween, Mu.sa. - Musei Saluzzo, in collaborazione con la compagnia teatrale Primoatto APS, propone anche per quest’anno una passeggiata teatrale nelle sale e sui bastioni del maniero saluzzese, nella nuova formula che si ispira alle escape room. Lungo il percorso della visita il pubblico si troverà infatti catapultato in un giallo dalle tinte horror in piena regola, con un omicidio e tanti sospettati tra i quali, utilizzando gli indizi che troverà lungo il percorso, dovrà individuare l’assassino.

Info e prenotazioni: musa@itur.it