I Volontari del Soccorso di La Morra e Verduno ampliano il loro organico formando nuovi volontari

L’Associazione dei Volontari del Soccorso di La Morra e Verduno, amplieranno il loro organico grazie a un nuovo corso che abiliterà dei nuovi volontari per il servizio di trasporto infermi. Il corso partirà il prossimo 5 settembre 2024 e si svolgerà a La Morra, le iscrizioni sono ancora aperte, per chi volesse dedicare un po’ del suo tempo ad aiutare il prossimo.

Il gruppo Volontari del Soccorso di La Morra e Verduno, che ha sede a La Morra in piazza Vittorio Emanuele 6, è un’associazione nata nel 1987, che svolge principalmente servizio di trasporto infermi, ovvero quei servizi che consento a chi non ha capacità deambulatorie complete o altro genere di patologie che non consentono un trasporto con mezzi propri, di recarsi in altro modo a fare visite mediche, ricoveri ospedalieri, visite specialistiche, ma anche dimissioni da nosocomi o cliniche.

I trasporti vengono effettuati a secondo delle patologie del paziente, in ambulanza o con mezzo adibito appositamente.

In questi anni l’associazione lamorrese, che ad oggi conta quasi un centinaio di volontari, ha svolto con impegno e professionalità, un numero incalcolabile di servizi, sia per i comuni di La Morra e Verduno, che per comuni limitrofi che ne facevano richiesta, in appoggio alle RSA locali o a privati che ne avessero bisogno.

Il corso che avrà inizio il prossimo 5 settembre è ancora aperto, per poter avere maggiori informazioni o per iscriversi, ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri: Walter +39 333 664 7657 o Livio +39 338 465 3694