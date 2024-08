Parte domani la terza edizione di “CamminAutismo” verso Santiago de Compostela con un po' di Roero

Domani, 27 agosto 2024, 15 ragazzi partiranno per la terza edizione di “CamminAutismo”, progetto in cui è partner anche il Comune di Ceresole d'Alba, insieme ad altri comuni piemontesi.

Il percorso di circa 120 km si svilupperà da Sarrìa a Santiago de Compostela con sei tappe, relativi traferimenti e arrivo alla meta previsto lunedì 2 settembre. La carovana di “CamminAutismo” sarà formata da 49 persone, fra ragazzi, educatori, genitori ed equipe multidisciplinare, mentre la sicurezza del gruppo sarà garantita dai Carabinieri italiani e dalla Guardia Civil spagnola, che metterà a disposizione 25 agenti, tra cui alcuni a cavallo.

La prima edizione del progetto ha attirato l'attenzione dei media nazionali, tra cui la troupe televisiva de Le Iene, che ha documentato l'iniziativa in un servizio di Luigi Pelazza. Questo ha contribuito a far conoscere CamminAutismo a un pubblico più ampio, sensibilizzando ulteriormente sull'importanza dell'inclusione delle persone autistiche. Testimonial e sostenitore di questa edizione sarà Andrea Muzii, campione mondiale di memoria IAM 2019, che renderà l’esperienza ancora più memorabile.

Abbiamo sentito nella voce dell’ideatore e coordinatore del progetto dottor Graziano Lomagistro l’entusiasmo per l’imminente partenza:

“Questa avventura, lungo il Cammino di Santiago rappresenta molto di più di un semplice viaggio: è un percorso di crescita, di trasformazione e di conquista per i 15 ragazzi e le loro famiglie, veri protagonisti di questo straordinario cammino. Grazie al team multidisciplinare che seguirà il gruppo e che monitorerà ogni progresso, i ragazzi partiranno dopo aver affrontato un anno di preparazione, di attese e di speranze, e ora sono pronti a mettere alla prova tutto ciò che hanno imparato. Ogni passo lungo il cammino sarà un passo verso l'autonomia, la fiducia in sè stessi e il superamento dei propri limiti. È un progetto davvero importante che coinvolge tante persone e dobbiamo ringraziarle tutte, per primi naturalmente i 15 partecipanti”.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione con organizzazioni del terzo settore, Mulino Sambuy OdV, ANGSA Torino ODV, Cooperativa Animazione Valdocco, Cooperativa Fi.ABA Torino Presidio Sanitario San Camillo, Insieme per Vincere Amici di Cinzia ONLUS, Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus, VOL.TO Volontariato Torino ETS e il patrocinio della Regione Piemonte, dell’azienda Sanitaria ASL Città di Torino, di enti locali come la Città Metropolitana di Torino, la Città di Torino, il Comune di San Mauro Torinese, il Comune di Castiglione Torinese, il Comune di Ceresole D’Alba e altre amministrazioni locali che hanno riconosciuto l'importanza di CamminAutismo.

Per seguire: Instagram: @CamminAutismo; YouTube: @CamminAutismo TikTok: @ CamminAutismo Email: info@camminautismo.it