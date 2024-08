Oggi maltempo e calo delle temperature, da metà settimana nuova fiammata estiva

Oggi un'area di bassa pressione ed aria più fresca in quota renderà l'atmosfera instabile, con rovesci e temporali un po' ovunque su Piemonte e valle d'Aosta, ma la cui localizzazione e durata è piuttosto difficile da prevedere. Calo termico a seguire almeno fino a mercoledì, ma con temperature nella norma. Poi altra fiammata in vista.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 26 agosto.

Al mattino nuvolosità irregolare con rovesci e temporali a partire dalle aree piemontesi settentrionail. I temporali poi, basandoci sulle stime attuali, si attiveranno dal pomeriggio dalle Alpi nordoccidentali fin verso il cuneese per poi diffondersi in serata anche alle pianure adiacenti. Possibili grandinate e raffiche di vento forti. Altrove non dovrebbero esserci fenomeni rilevanti se non sulle alture appenniniche di levante nel pomeriggio. Data l'alta incertezza previsionale tuttavia il quadro potrebbe cambiare nel corso delle prossime ore.

Temperature massime in leggero calo per via del maltempo, con valori compresi tra 30 e 32 °C e ancora afa, almeno fino al primo pomeriggio. Calo più sensibile in serata. Venti deboli variabili o come scritto in precedenza forti raffiche durante i temporali.

Venti assenti o deboli variabili e a regime di brezza.

Martedì 27 e mercoledì 28 agosto.

Tempo in miglioramento, anche se rovesci e temporali saranno ancora presenti sui settori occidentali tra la notte e la mattina di martedì. Mercoledì giornata soleggiata qausi ovunque.

Le temperature saranno stazionarie ed in linea con il periodo. Le massime saranno comprese tra 28 e 31 °C, con valori che tenderanno a risalire da mercoledì. Minime domani mattina più fresche e comprese tra 18 e 21 °C, mentre mercoledì tenderanno a essere stazionarie o a risalire lievemente.

Venti assenti o deboli a regime di brezza.

Tendenza successiva.

la tendenza precedente sembra essre confermata: l'alta pressione dovrebbe rinforzarsi nuovamente a partire da giovedì, per una seconda parte di settimana ancora da piena estate e temperature nuovamente calde per l'ultima parte di agosto.

