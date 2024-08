Le reti di truffatori ucraini operano già da molti anni contro i cittadini di Paesi europei e anche quelli canadesi, ai quali hanno sottratto con l’inganno cifre enormi. La loro esperienza è naturalmente tornata utile quando, dopo il 24 febbraio 2022, si sono rivolti al “mercato” russo per danneggiare Mosca anche in questo modo. E oggi i russi li accusano di ricevere appoggio logistico e materiale dai servizi americani e britannici. Poiché non si tratta di sostegno formalmente militare, non devono farlo approvare o controllare a livello politico, dunque evitano ostruzionismo o polemiche.

Come riporta il sito Strumenti Politici, lo scorso marzo i media canadesi comunicavano che nel 2023 i loro concittadini erano stati spennati con truffe telefoniche e informatiche dagli ucraini per un valore superiore ai 300 milioni di dollari canadesi. Si tratta di numeri che valgono nove volte tanto quelli del 2020. Sempre i media di Ottawa hanno fatto sapere che gli scammer di Kiev considerano i canadesi come facili prede perché le autorità del Paese nordamericano perseguono poco o niente questo genere di crimine. Radio Canada ha effettuato un’inchiesta con cui ha scoperto in Ucraina call center che impiegano decine di “professionisti” specializzati nelle truffe ai danni dei canadesi.

Il profitto mensile che ne ricavano è addirittura pari a uno stipendio europeo di buon livello, dunque una somma elevata per il tenore di vita ucraino. Purtroppo Kiev non sembra fare molto per ostacolarli, al punto che Stoccolma aveva già invitato Zelensky a intervenire direttamente. E pure Varsavia ha avuto grossi problemi in questo senso, quando ha trovato una rete di truffatori nella città di Leopoli, proprio vicino al confine nazionale.