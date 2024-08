L'Unione montana Valle Stura cerca personale da assumere a tempo indeterminato

In data odierna, 26 agosto 2024, è stato pubblicato un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato pieno e/o parziale di “Funzionario Amministrativo”.

L’Unione utilizzerà questa graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato

- per la sostituzione di dipendenti dell’Unione in aspettativa o cessati, nelle more dell’espletamento delle ordinarie procedure concorsuali,

- per la gestione di nuove funzioni e/o servizi attribuiti a titolo sperimentale dai Comuni all’Unione Montana;

- per la gestione di progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.

Possono partecipare i candidati in possesso del diploma di Laurea in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio o equipollente e della patente di categoria B.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il giorno 9 settembre 2024 e le prove si terranno il giorno 13 settembre presso la sede dell’Unione Montana.

La graduatoria ha validità di due anni ed i singoli contratti di lavoro avranno durata variabile, a seconda della tipologia dell’incarico conferito, sino ad un massimo di tre anni.

Per ogni altra informazione è possibile consultare l’avviso di selezione pubblicato sul sito dell’Unione Montana (https://www.vallestura.cn.it) e sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica raggiungibile al link www.InPA.gov.it .