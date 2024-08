Al Teatro Salomone di Cherasco con Andrea Fratellini: ventriloquo e illusionista

Il 13 settembre 2024, alle ore 20.45, il Teatro Salomone di Cherasco ospiterà uno spettacolo imperdibile organizzato dalla Fondazione Mago Sales e dal Museo della Magia di Cherasco, con il patrocinio del Comune di Cherasco. Protagonista della serata sarà Andrea Fratellini, celebre ventriloquo, illusionista e cantante, noto per la sua capacità di combinare magia, illusioni e comicità in performance coinvolgenti e sorprendenti.

Fratellini, vincitore di Italia’s Got Talent nel 2020, ha una carriera che affonda le radici nel volontariato, quando si esibiva come mago nei reparti pediatrici degli ospedali. Fu durante una di queste esperienze che scoprì il mondo della ventriloquia, ispirato da una madre che comunicava con la figlia autistica attraverso un pupazzo. Da allora, ha perfezionato questa arte, diventando uno dei ventriloqui più apprezzati a livello internazionale. Tra i suoi personaggi più amati c'è lo zio Tore, un pupazzo che ha conquistato il cuore di milioni di spettatori di tutte le età.

In occasione dello spettacolo del 13 settembre, Fratellini sarà accompagnato dai suoi dodici assistenti, tra cui lo stesso zio Tore. Questo evento sarà anche un’occasione speciale per celebrare l'inclusione del pupazzo zio Tore nella sala dedicata alla ventriloquia presso il Museo della Magia di Cherasco.

Il Museo della Magia, che riaprirà le porte al pubblico il 1° settembre 2024 con nuovi allestimenti e proposte, offrirà anche una scuola di magia articolata su più livelli, con corsi per bambini, ragazzi e adulti, e anche per insegnanti e animatori. I docenti saranno maghi esperti come Mago Roger, Marco Aimone e Mago Sales.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare il Museo della Magia di Cherasco al numero 0172 1908030 o al 335 473784, oppure visitare il sito web www.museodellamagia.it o la pagina Facebook dedicata.