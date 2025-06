Destinazione mare, ma nessuna riduzione di cantieri sulla A6 Torino-Savona per il ponte del 2 Giugno

Festa della Repubblica e ponte del 2 Giugno: sulle strade e autostrade italiane saranno milioni le auto in circolazione, complice anche il bel tempo e le temperature alte previste per tutto il periodo.

Nel Nord Ovest saranno soprattutto le località di mare liguri ad attrarre il maggior numero di spostamenti. Il che significa Autostrada dei Fiori e, come da ormai molto tempo, lo slalom continuo tra i cantieri sia per quanto riguarda la A6 Torino-Savona che per quanto riguarda la A10, la Genova-Ventimiglia. Con code chilometriche e tempi di percorrenza imprevedibili.

Sempre, in occasione di feste e ponti, va detto che le concessionarie sono intervenute, ove possibile, per cercare di limitare i disagi.

E proprio in vista dei tre giorni di vacanza in arrivo, nella giornata di ieri Aspi e Concessioni del Tirreno/Autostrada dei Fiori hanno comunicato che in Liguria procederanno allo smontaggio dei cantieri più impattanti dalle 14 di oggi, venerdì 30 maggio, fino alle 12 di martedì 3 giugno.

Tra i cantieri che verranno rimossi, anche quello della galleria Rocca Carpanea, tra Spotorno e Finale Ligure, che termina definitivamente e non verrà quindi ripristinato.

Non succederà altrettanto sull'autostrada A6, dove non si potrà ridurre l'impatto dei cantieri. L'autostrada, in particolare nel tratto tra Millesimo e Altare e tra Savona e Altare, resterà a un'unica corsia.

Da Autostrada dei Fiori fanno infatti sapere che "non ci sono margini per un ulteriore alleggerimento delle cantierizzazioni in essere. Una concreta riduzione dei cantieri è prevista, però, a partire dall'ultima decade di giugno".