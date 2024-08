Al Rifugio Morelli Buzzi si ricordano gli alpinisti Gianni Ellena e Toni Caranta

Sabato 31 agosto presso il Rifugio Morelli-Buzzi nel vallone di Lourusa in alta Valle Gesso - nell’ambito delle manifestazioni per 150 anni del CAI Cuneo - saranno ricordati due importanti alpinisti, che in epoche diverse, hanno operato per il Club Alpino e per le nostre montagne.

Alle ore 14,30 sarà scoperta una targa dedicata a Toni Caranta, già Ufficiale degli Alpini, Presidente della Sezione dal 1974 al 1978 e instancabile promotore di iniziative per la montagna, che perse la vita proprio nel Vallone di Lourusa 5 anni fa. Toni univa alla passione per le montagne anche quella per i viaggi; fu uno dei promotori della spedizione del CAI di Cuneo in Groenlandia nel 1974, per celebrare i 100 della Sezione.

Il destino ha voluto che perdesse la vita dopo essere salito sulla Cima del Souffi dove si era recato per fotografare l’itinerario seguito da Gianni Ellena per la prima salita della parete nord del Corno Stella. Infatti Toni, con alcuni amici del CAI e con i Fratelli Panzera, stava cercando di promuovere un video proprio sulla vita e sulle imprese alpinistiche di Gianni Ellena.

Il video “Gianni Ellena – Il signore del Corno Stella” è stato poi completato da Teresio e Giovanni Panzera nel 2023 e – per la prima volta in alta quota – sarà proiettato sabato al Morelli-Buzzi subito dopo l’inaugurazione della targa per Toni Caranta.

Il video dura circa un’ora e quindi, dopo la proiezione, vi sarà la possibilità di scendere a valle prima del buio.