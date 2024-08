Bra, la Consulta giovanile lancia nuove idee: "Puntiamo a creare uno spazio accessibile per tutti"

Nell’intervista che ci aveva rilasciato lo scorso giugno, l’assessore braidese Francesco Matera ci aveva anticipato la sua intenzione di investire sui giovani. Ecco dunque che, lo scorso 29 luglio, ha accolto la Consulta giovanile della città, riunitasi per discutere di novità, aggiornamenti e nuove idee pronte per essere realizzate.

Il gruppo è attualmente composto da una decina di persone, di età compresa tra i 15 e i 21 anni, impegnati attivamente nel migliorare la vita della comunità giovanile locale. Dallo scorso gennaio, si sono dedicati a promuovere iniziative che permettano ai loro coetanei di esprimersi e di diventare protagonisti del tessuto sociale cittadino, partecipando ad esempio a "ICare", la giornata delle politiche giovanili.

"Puntiamo a creare uno spazio accessibile e utile non solo per i giovani, ma per l'intera comunità", spiega Elena Chiara Genta, presidente della Consulta. "Siamo un gruppo unito da tempo, con storie e vite diverse, ma accomunati dall'impegno di supportare i nostri concittadini. Stiamo lavorando a progetti ed eventi che cercheremo di realizzare al meglio delle nostre capacità".

Matera, insieme al consigliere con delega alle politiche giovanili Luca Giglio, si impegnerà a mantenere attivo e fruttuoso il dialogo istituzionale con l’Amministrazione comunale, in modo da permettere l’attuazione delle numerose idee emerse nei vari incontri.

Nel frattempo, la Consulta è sempre alla ricerca di nuove menti appassionate che vogliano unirsi a loro. Se hai tra i 15 e i 30 e sei interessato a partecipare, puoi contattare Genta al 333 788 1159 o scrivere a consultaconsultagiovanilebra@gmail.com.