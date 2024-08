In Alta Valle Tanaro un laboratorio di ricerca sulle fortificazioni e i castelli

Il laboratorio di ricerca stabile, istituito in Alto Tanaro, che prevede una serie di azioni finalizzate allo studio e alla valorizzazione dei siti fortificati nei tre comuni di Ormea, Bagnasco e Nucetto, introduce la realizzazione di una nuova attività la quale, partendo dal corpus di studi e ricerche già eseguite sui Castelli e sui temi afferenti, andrà ulteriormente a promuoverne la conoscenza storico-architettonica e la diffusione.

L’iniziativa, realizzata in accordo con UniTo e Istituto Nazionale Castelli – Studi, per ricerche ed approfondimenti storici sul sistema delle fortificazioni e delle connessioni tra Castello e Borgo, e in collaborazione con l’Associazione D’Acqua e di Ferro, è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

L'attività specifica, attribuita all' Azione 3.3 - Istituzione di un laboratorio di ricerca stabile, prevede l’ideazione di un prodotto multimediale rivolto ai castelli di Bagnasco Nucetto e Ormea con lo scopo di implementare la conoscenza, focalizzando le specificità storiche e i concetti fondanti dei tre siti.

Nei primi 18 mesi di attività, in seno al progetto generale, tante sono state le iniziative sia di studio e conoscenza (in connessione con le azioni materiali di recupero e rifunzionalizzazione dei siti fortificati), sia di diffusione e promozione, anche a carattere didattico-formativo (visite con scolaresche, giornate di approfondimento con studiosi e ricercatori, eventi di animazione artistica, senza dimenticare le visite guidate collegate alle esperienze in treno storico, o aperture straordinarie "Manifesta Bellezza" in collaborazione con Fondazione CRC). Il percorso iniziale è stato propedeutico alla maturazione di una attività più strutturata e specialistica da realizzarsi in questa seconda fase di progetto.

L'obiettivo è quello di favorire l'approfondimento del patrimonio culturale attraverso l'attivazione di processi di digitalizzazione in grado di fornire contenuti rivolti una più ampia platea grazie a visite virtuali e realtà aumentata.

"Ricerca, Archeologia e Nuove Tecnologie", questo il titolo del progetto curato da FT Studio di Peveragno, descrive quelli che saranno i mezzi e gli strumenti per un viaggio in tre tappe alla scoperta del territorio dell’Alta Valle Tanaro nel Medioevo.

Un’approfondita ricerca storica, integrata dai risultati delle recenti indagini archeologiche e l’utilizzo della tecnologia di ultima generazione per la documentazione dello stato attuale dei tre castelli saranno la base per le ricostruzioni virtuali realizzate attraverso la modellazione tridimensionale.

Una video-narrazione emozionante e divulgativa raccoglierà gli esiti delle attività sopra descritte consentendo al pubblico di ogni età di attraversare il tempo e i luoghi, tra visibile e invisibile, immergendosi virtualmente nella vita del territorio nel Medioevo.

Nello specifico, un breve video introdurrà al contesto medievale dell’Alta Valle Tanaro e costituirà il “trait d’union”, il collegamento tra le video-narrazioni che verranno realizzate per ognuno dei castelli di Nucetto, Bagnasco e Ormea.

Con il supporto dei risultati della ricerca, senza trascurare appropriati confronti con siti coevi, dalla modellazione tridimensionale dei resti oggi conservati dei complessi fortificati, verranno proposte ipotesi virtuali ricostruttive dei castelli, animati da personaggi e dalla vita che in essi si svolgeva nel Medioevo.

Le video narrazioni potranno esser visionate e ascoltate sia da monitor, in ambienti dedicati, che da altri dispositivi come tablet o smartphone, semplicemente attivando un QR Code.