Paesana, tutto pronto per la 17esima “Giornata Vespazza”

Come da consuetudine, trascorsi 2 anni dall’ultima edizione, domenica 1 settembre 2024 Paesana sarà il punto di ritrovo per centinaia di Vespe e vespisti che saranno accolti in paese in occasione della diciassettesima “Giornata Vespazza”, 14°raduno nazionale e sesto memorial “Adriano Perasso”. Promotore e animatore del raduno, come sempre, il Vespa Club “I Vespazzi del Monviso”, che da oltre 20 anni con caparbietà e passione organizza la manifestazione.

Il raduno aprirà i battenti alle 8, in Piazza Vittorio Veneto, con il ritrovo dei partecipanti ed apertura delle iscrizioni. Ad attendere i Vespisti una ricca borsa gadget e buono aperitivo (garantiti ai primi 500 iscritti).

Verso le 10.15 le scoppiettanti vespette prenderanno il via per la partenza del giro vespistico, in direzione Pian della Regina, dove gli iscritti avranno la possibilità di gustare uno sfizioso aperitivo circondati dalle nostre bellissime montagne.

“Il nostro raduno – sottolinea il Presidente Eric Anselmo – è da sempre un punto di riferimento per gli amici amanti della Vespa, che in nostra compagnia avranno l’occasione di ritrovarsi insieme per passare qualche ora in spensieratezza ed allegria, e nel frattempo potranno deliziarsi con l’aperitivo che avremo il piacere di offrire in collaborazione con il Rifugio “Pian della Regina” nonché di ammirare uno scorcio del nostro amato Monviso da un punto di osservazione straordinario”.

Al rientro, previsto per le ore 13, sarà possibile pranzare nei ristoranti del paese che hanno aderito alla convenzione con il Vespa Club, prevedendo menù al prezzo di 25 euro. Verso le ore 15, prima di congedare gli amici Vespisti, sempre in Piazza Vittorio Veneto, si terrà la premiazione dei Club partecipanti.

“I Vespazzi del Monviso – conclude Anselmo - ringraziano tutte le associazioni locali e i volontari che non ci fanno mai mancare il loro supporto ed aiuto per l’organizzazione dell’evento ed invitano tutti gli appassionati dell’intramontabile Vespa a partecipare numerosi”.