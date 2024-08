Il Basket Torino femminile si allenerà a La Morra

In vista della stagione 2024/25, con il fischio di inizio in programma per il 5 ottobre, il Basket Torino Femminile ha scelto La Morra per il ritiro pre-campionato.

Con il supporto del Comune di La Morra, le atlete della squadra torinese che milita in serie A2 arriveranno in Langa giovedì 29 agosto, per una intensa quattro giorni di allenamenti ospitati nel palazzetto dello sport di piazzale Monera.

Durante il ritiro, lo staff tecnico diretto dal coach Mario Corrado e composto dagli assistenti Paolo Caron, Fabio Lombardo, Francesco d’Aloia, e dal preparatore atletico Mirko Giannone, lavorerà alla preparazione dei primi impegni di pre-season. Le atlete saranno impegnate in sessioni di allenamento che spaziano dal lavoro all’aperto alle intense sedute in palestra.

“L’obiettivo di questa intensa preparazione – afferma coach Corrado – è creare solidità e unità di squadra integrando le nuove giocatrici nel gruppo. Il percorso di preparazione della squadra culminerà con l’inizio della pre-season, una fase cruciale per testare i meccanismi di gioco e valutare la condizione fisica e mentale del team. L’inizio della nuova stagione di serie A2 rappresenta per il Basket Torino Femminile una sfida importante. Dopo aver centrato l’obiettivo della salvezza lo scorso anno, l’ambizione di quest’anno è di affermarsi in un campionato Nazionale estremamente difficile e competitivo, qual è quello Cadetto”.

L’appuntamento è per venerdì 30 agosto alle 18,30 sul Belvedere di La Morra con la presentazione ufficiale dei numeri di maglia della squadra, accompagnata da una conferenza stampa in cui verranno condivise le aspettative per la stagione 2024/25.