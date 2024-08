Bra, la minoranza segnala atti vandalici alla chiesa a Cà del Bosco: "Servono interventi urgenti"

I Consiglieri Comunali Sergio Panero e Davide Tripodi, sollecitati dai residenti della frazione di Cà del Bosco, hanno effettuato un sopralluogo presso la Chiesa della Vergine Assunta, situata in Strada San Lorenzo, nel pomeriggio del 20 agosto 2024.

La visita ha rivelato una situazione di grave degrado e vandalismo all’interno del luogo di culto, suscitando profonda preoccupazione tra i presenti.

"Durante l’ispezione, alla presenza di alcuni abitanti del borgo -, spiegano i consiglieri - è emerso che la Chiesa è stata vittima di atti vandalici. Il quadro dell’altare raffigurante la Vergine Assunta è stato danneggiato con numerosi buchi, mentre il viso della statua della Vergine è stato imbrattato di vernice nera. Altri segni di devastazione comprendono crocifissi spezzati e danneggiati, un tendone del baldacchino sopra l’altare strappato, e la rimozione di marmi e piastrelle dal pavimento sotto la miniatura della grotta di Lourdes. Anche la sacrestia versa in condizioni disastrose. Quanto descritto non può pienamente rendere l'idea di ciò che si percepisce sul posto, una situazione estremamente triste".

"Un ulteriore elemento di preoccupazione - aggiungono unitamente i consiglieri Sergio Panero, Davide Tripodi Davide, Anna Messa e Massimo Somaglia, Giuliana Mossino e Carlo Patria - è rappresentato dalle condizioni statiche del campanile, le cui lancette dell’orologio sono ferme alle 17.55, l’ora precisa in cui un fulmine lo colpì cinque anni fa. La struttura presenta criticità tali da costituire un pericolo non solo per la Chiesa stessa, ma anche per i fabbricati limitrofi e per i passanti".

I residenti della frazione sono consapevoli dell’importanza degli interventi necessari per il risanamento della Chiesa e dell’intera area, comprendendo che ciò richiederebbe un impegno economico significativo. Tuttavia, richiedono almeno la messa in sicurezza del campanile, comprensiva della sistemazione dell’orologio e del ripristino del suono delle campane, affinché possano tornare a scandire il tempo del piccolo borgo rurale.

I Consiglieri comunali di minoranza, interpretando le preoccupazioni dei cittadini, sollecitano il Comune di Bra e gli enti pubblici e religiosi competenti a intervenire con urgenza per eliminare il pericolo immediato derivante dall’instabilità del campanile.

"Successivamente - concludono - si auspica che venga pianificato un intervento complessivo di risanamento dell’intera area, con la collaborazione attiva dei residenti, disponibili a contribuire al mantenimento della Chiesa in condizioni dignitose".