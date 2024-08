Bra verso la festa patronale della Madonna dei Fiori con la Novena al via il 30 agosto

Le feste patronali sono forse l’ultimo afflato di devozione popolare ancora presente sul territorio. Con la loro gioia e la loro spensieratezza esse animano l’estate e riportano alle radici della fede, lì dove tutto è iniziato.

La lunga processione, le celebrazioni, il banco di beneficenza, le migliaia di candele accese caratterizzano ogni anno la festa della Madonna dei Fiori, la patrona attorno a cui tutta la città di Bra si stringe.

LA NOVENA

La solennità dell’8 settembre è il giorno più atteso dell’anno e sarà preceduta dalla Novena di preparazione, che inizierà con la Messa dell’aurora il 30 agosto e proseguirà fino al 7 settembre, occasione che vuole essere, contestualmente, momento di preghiera, di incontro, di gioia. Questa pia pratica prende ispirazione dal Vangelo, dove è scritto che la Madonna pregò assiduamente insieme agli apostoli per i nove giorni compresi tra l’Ascensione di Gesù e la successiva discesa in terra dello Spirito Santo durante la Pentecoste. Ad alternarsi nelle celebrazioni, in cui sarà anche possibile accostarsi al sacramento della Confessione, saranno il rettore del Santuario, i sacerdoti dell’Up50 e delle varie congregazioni cittadine, un modo per indicare vicinanza e collaborazione fraterna tra coloro che seguono la direzione spirituale di questa porzione del popolo di Dio.

UN PO’ DI STORIA

La capitale del Roero si prepara così ad accogliere un infinito pellegrinaggio di fedeli davanti alla statua della Madonna e al luogo ove avvenne l’apparizione, oggi denominato Giardino di Maria, dove si sposano fede, tradizione, ma anche storia. Era il 29 dicembre 1336 quando la Madonna dei Fiori intervenne per salvare la giovane Egidia Mathis ed il piccolo che portava nel grembo: pruneto selvatico fiorito in pieno inverno e masnadieri messi in fuga da un raggio di luce accecante. Da allora non è possibile parlare di Bra senza accostare la città alla Madonna dei Fiori, una lunga e forte convivenza che, tra suggestione e fede, non conosce tempo.

SERVIZIO DI NAVETTA

Anche quest’anno la Città di Bra ha attivato una navetta gratuita per raggiungere il Santuario lungo tutta la Novena da venerdì 30 agosto a sabato 7 settembre. Nei giorni feriali si partirà da via Marconi, angolo via Santa Croce, alle 15.30 (Messa: ore 16) e ritorno al termine della funzione. Domenica 1° settembre la navetta partirà invece alle 15 (Messa: ore 15.30).

PROGRAMMA COMPLETO

Intenso il programma messo a punto per la festa patronale di questo 2024 con tanti appuntamenti di preghiera giornalieri, ognuno affidato ad un predicatore diverso e con un tema ben preciso, che riconduce a quello principale: “Essere Chiesa”. Prendete nota.

Venerdì 30 agosto. Tema: “Essere Chiesa capace di autentico discernimento”; si pregherà per l’unità dei cristiani; predicatore: don Mario Aversano. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Sabato 31 agosto. Tema: “Essere Chiesa dove si sperimenta davvero il Regno di Dio in mezzo a noi”; si pregherà per la pace nelle terre martoriate dalla guerra; predicatore: fra Alberto “TAK”. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 (Messa prefestiva) - 21 (Messa prefestiva per la pace, ricordando gli Alpini ed i caduti di tutte le guerre). Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Domenica 1° settembre (XXII del Tempo Ordinario). Tema: “Essere Chiesa come germe vivo di annuncio del Vangelo”; si pregherà per la vita e il creato. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 10.30 (Messa celebrata dal braidese padre Gianfranco Testa, missionario della Consolata) - 15.30 (Messa con gli ammalati, animata dall’Oftal; celebra monsignor Gabriele Mana, vescovo emerito di Biella) - 17.30 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15 - 17 - 20.30.

Lunedì 2 settembre. Tema: “Essere Chiesa nell’attesa del Signore, imparando a vivere di Lui”; si pregherà per l’Arcidiocesi; predicatore: don Marco Gallo. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Martedì 3 settembre. Tema: “Essere Chiesa nell’ascolto della Parola di Dio e in cammino verso il Regno”; si pregherà per le vocazioni ecclesiali; predicatore: don Paolo Tomatis. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Mercoledì 4 settembre. Tema: “Essere Chiesa e vivere l’Eucaristia nel giorno del Signore”; si pregherà per la famiglia; predicatore: don Paolo Perolini. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Giovedì 5 settembre. Tema: “Essere Chiesa e vivere fraternamente come dono del Signore per il nostro cammino”; si pregherà per i giovani; predicatore: don Gigi Coello. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Venerdì 6 settembre. Tema: “Essere Chiesa e la fraternità come vera e unica anima di un’attività caritativa e sociale”; si pregherà per le attività associative di carità; predicatore: suor Elisa Cagnazzo. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 - 21. Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Sabato 7 settembre. Tema: “Essere Chiesa e la ministerialità laicale e diaconale come via aperta per i ministeri istituiti”; si pregherà per il volontariato e il servizio nella Chiesa; predicatore: suor Elisa Cagnazzo. Sante Messe: ore 6 - 7 - 9 - 16 - 17.30 (Messa prefestiva) - 21 (Messa prefestiva). Santo Rosario: ore 5.30 - 8.30 - 15.30 - 17 - 20.30. Adorazione alle ore 10.

Domenica 8 settembre. Ed eccoci al gran giorno: l’8 settembre è la Solennità della Beata Vergine dei Fiori, Patrona di Bra. Sante Messe ore 6 - 7 - 9 - 10.30 (Concelebrazione solenne presieduta da monsignor Roberto Repole, arcivescovo di Torino, con invito al clero e alle autorità cittadine) - ore 16 Solenne Processione cittadina e affidamento della popolazione alla Vergine Maria presieduta da monsignor Alessandro Giraudo, vicario generale e vescovo ausiliare di Torino. Seguirà, alle ore 17.30, la Santa Messa di chiusura e ricordo dei Rettori defunti, celebrata da monsignor Giraudo. Santo Rosario alle ore 5.30 - 8.30 - 15.30.

Lunedì 9 settembre (giornata del ringraziamento). Santa Messa nel Santuario antico alle ore 8 e alle ore 17.30 per i benefattori del Santuario vivi e defunti. Santo Rosario alle ore 8.30 e alle 17. Benedizione e affidamento alla Madonna di bambine/i, ragazze/i e loro familiari presso il Santuario nuovo dalle ore 14.30, 15, 15.30, 16, 16.30, 17. Alle ore 17.30 l’ultima benedizione e la chiusura sotto il pronao e nel sagrato.

UN ESERCITO DI VOLONTARI