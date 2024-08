In Italia manca plasma: negli ospedali di Cuneo, Savigliano e Mondovì si potrà donare anche di pomeriggio

L’ASL CN1 lancia il nuovo progetto per la raccolta del plasma nelle fasce pomeridiane. L'iniziativa mira ad espandere le possibilità di raccolta anche per le persone che hanno orari lavorativi che impediscono le donazioni al mattino, offrendo un servizio comodo e sicuro per la raccolta, essenziale per molte terapie mediche.



Il progetto prevede la possibilità di prenotare le raccolte di plasma telefonicamente ai seguenti numeri:

* Cuneo: 0171-642291

* Savigliano: 0172-719265

* Mondovì: 0174-677184

Le prenotazioni sono possibili dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 15:30.

Calendario Prelievi

Il calendario dei prelievi è stato organizzato per garantire la massima flessibilità e coprire diverse fasce orarie:



* Settembre:

* Lunedì 9, ore 16-20, Cuneo

* Lunedì 23, ore 15-20, Mondovì

* Martedì 24, ore 15-20, Savigliano

* Lunedì 30, ore 16-20, Cuneo

* Ottobre:

* Mercoledì 16, ore 18-20, Cuneo

* Martedì 22, ore 15-20, Savigliano

* Novembre:

* Lunedì 4, ore 15-20, Cuneo

* Martedì 19, ore 15-20, Savigliano

* Martedì 26, ore 19-20, Cuneo

* Dicembre:

* Lunedì 9, ore 18-20, Mondovì

* Giovedì 19, ore 15-20, Savigliano

Importanza del Plasma

Il plasma raccolto è fondamentale per la produzione di immunoglobuline, utilizzate in molte patologie come immunodeficienze, malattie autoimmuni, e per correggere difetti della coagulazione del sangue. L’Italia non è autosufficiente nella produzione di plasma e deve importarlo dall’estero, rendendo questo progetto ancora più cruciale.



L’organismo riproduce il plasma donato con tutti i suoi componenti in circa due settimane, si possono effettuare quindi:

* fino a 17 plasmaferesi durante l’anno

oppure

* fino a 8 plasmaferesi oltre alle

donazioni di sangue effettuate