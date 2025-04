Addio ad Adriano Parola, pioniere dei trasporti e del turismo a Busca

È mancato questa mattina, mercoledì 16 aprile, all’età di 84 anni nella sua abitazione di Busca, Adriano Parola, per molti anni alla guida di una compagnia di autolinee e successivamente fondatore della società "Parola Viaggi" di Busca, oggi diventata “New Group - Viaggi e Turismo.

Nato nella frazione Passatore di Cuneo, Parola iniziò la sua carriera come autista di scuolabus, prestando servizio in vari comuni tra cui Busca, Tarantasca, Verzuolo, Costigliole Saluzzo e Piasco.

In seguito gestì il collegamento pubblico tra Busca e Dronero, rivolto agli studenti dell’Istituto Alberghiero e del Centro di formazione professionale (Afp) di Dronero.

Nei primi anni ’90 decise di intraprendere una nuova avventura nel settore del turismo, aprendo l’agenzia “Parola Viaggi” in corso Giovanni XXIII a Busca dove risiede ancora oggi.

L’attività, che oggi porta il nome di “New Group - Viaggi e Turismo”, è attualmente condotta dai figli Fernando, Roberto e Franca.

La realtà da lui creata è cresciuta nel tempo, contando oggi 13 sedi: oltre alla storica agenzia di Busca, vi sono dieci filiali in provincia di Cuneo, due nel Torinese (a Pinerolo e Carmagnola) e una in Liguria, a Cairo Montenotte, in provincia di Savona.

Grande amante della musica, Parola aveva anche suonato la batteria in diverse orchestre e bande musicali.

Nel 2008 era rimasto vedovo della moglie, Romana Delfino.

Lascia i figli Fernando, Roberto e Franca, insieme a parenti ed amici.

I funerali si terranno domani, giovedì 17 aprile, alle ore 15 presso la parrocchia di San Chiaffredo a Busca. Nella stessa chiesa, questa sera, mercoledì 16 aprile alle ore 20, verrà recitato il rosario.