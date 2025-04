Un pomeriggio di festa e gioco a Rifreddo con i “Giovani di turno”

Domani, giovedì 17 aprile, Rifreddo sarà animata da un pomeriggio speciale grazie all’iniziativa dell’associazione “Giovani di turno”, che ha organizzato una giornata ricca di attività e momenti di condivisione pensati per tutte le età.

L’appuntamento inizierà alle 15 presso l’Oratorio di Rifreddo (in Via Braide 1), con una divertente caccia alle uova proposta dal CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) e con le attività laboratoriali a cura del Consorzio SEA, coinvolgendo bambini e famiglie in giochi e creazioni manuali.

Alle 16,30, sarà il momento della merenda, gentilmente offerta dal Comune: un’occasione per ricaricare le energie e condividere un momento conviviale tutti insieme.

La giornata si concluderà alle 18 con la proiezione del film “Sing”, una commedia musicale colorata e ricca di energia che racconta le avventure di un gruppo di animali che partecipa a un talent show per inseguire i propri sogni.

Il film verrà proiettato presso il Laboratorio del Paesaggio Montano di Rifreddo, in Via Provinciale 22, ed è adatto sia a grandi che piccini.

L’ingresso è gratuito, ma considerando i posti limitati per la proiezione del film, è consigliata la prenotazione tramite il seguente link: https://forms.gle/3exCXrQ3FECff4xeA

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: giovaniditurno@gmail.com