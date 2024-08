Monticello d'Alba, il sindaco consegna la Costituzione ai ragazzi nati nel 2006

Domenica 25 agosto, presso i locali del Comune di Monticello d'Alba, si è tenuta una cerimonia di grande importanza civica e simbolica: la consegna delle Costituzioni italiane ai ragazzi nati nel 2006, che quest'anno hanno raggiunto la maggiore età. A presiedere l'evento, il Sindaco Andrea Luigi Lanzone, che con un gesto dal profondo significato ha voluto sottolineare il passaggio cruciale che i giovani cittadini stanno affrontando, quello dell’ingresso nella piena vita civile e giuridica del Paese.

L'atmosfera all'interno della sala comunale era carica di emozione e consapevolezza, con i giovani diciottenni accompagnati dai loro genitori e dall’amministrazione comunale. La cerimonia, semplice ma densa di significato, ha rappresentato non solo un rito di passaggio, ma un richiamo ai valori fondanti della Repubblica Italiana, racchiusi nelle pagine della Costituzione. Il gesto di consegnare una copia personale della Costituzione ad ogni neo-maggiorenne è un simbolo potente: un invito a riflettere sui diritti e i doveri che ogni cittadino acquisisce con il raggiungimento della maggiore età.

Il Sindaco Lanzone, durante il suo intervento, ha sottolineato come la Costituzione rappresenti il pilastro della nostra democrazia, un testo che non solo sancisce i diritti inviolabili di ogni cittadino, ma stabilisce anche i doveri che ciascuno di noi è chiamato a rispettare per il bene della collettività.

La partecipazione attenta dei giovani e dei loro genitori ha reso evidente la consapevolezza dell'importanza di questo momento. Non si trattava solo di ricevere un libro, ma di entrare a far parte, in modo pieno e consapevole, della vita democratica del Paese. Il dono della Costituzione è un invito a ogni giovane a impegnarsi, a conoscere e a difendere i valori su cui si fonda la nostra società.

In un'epoca in cui i valori democratici sono talvolta messi alla prova, il gesto del Comune di Monticello d'Alba assume un significato ancora più profondo. La Costituzione non è solo un testo giuridico, ma una guida morale e civica, un codice di condotta per il presente e per il futuro. Consegnarla nelle mani dei nuovi diciottenni significa affidarli alla loro coscienza civica, stimolandoli a essere non solo beneficiari, ma anche custodi e difensori dei diritti e delle libertà che essa garantisce.

Un rito di passaggio che ricorda a tutti, giovani e adulti, l'importanza di essere cittadini consapevoli, attivi, pronti a difendere i principi di libertà, uguaglianza e giustizia che la nostra Costituzione incarna.