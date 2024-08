Riprendono le letture animate nei giardini di Bra

Dopo la pausa di agosto riprendono le letture animate itineranti nei quartieri della città. Gli appuntamenti dedicati in primis ai bambini dai 3 ai 6 anni si tengono in diverse aree verdi di Bra con una rotazione fissa: lunedì 2 settembre è in programma “Snort, sgrunt, uff..” nel parco giochi del quartiere Madonna dei Fiori, il 9 settembre “Storie di giochi” presso l’area verde di via Sobrero, il 16 settembre “Furbi come volpi” nell’area verde di via Piumati, il 23 settembre “Animali alla riscossa” presso l’area verde di piazza Fenoglio, mentre il 30 settembre si torna a Madonna Fiori con “Draghi, eroi, spade..”.

Il mese di settembre presenta poi una grande novità: infatti, le letture animate realizzate dalla Biblioteca civica nell’ambito del progetto “Vitamina. Rinforzo culturale per una comunità in crescita”, finanziato con il contributo del Centro per il Libro e la Lettura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, si uniscono al progetto “Cultura leggendo”, realizzato dalla Biblioteca di Fossano con il finanziamento della Fondazione Compagnia di San Paolo, che prevede il coinvolgimento dei musei cittadini. Dopo le letture nei giardini, per tre lunedì, operatori dei musei proporranno quindi attività ispirate alle esposizioni dei musei.

Questo il calendario degli appuntamenti: lunedì 9 settembre “Un mondo di giochi” in compagnia degli operatori del Museo del Giocattolo, il 16 settembre “Il protagonista chi è?”, a cura del Museo civico di storia naturale Craveri, lunedì 23 settembre “E se fossi un animale?” in compagnia del Museo archeologico di Palazzo Traversa.

Durante gli incontri ogni partecipante riceverà una tessera che li inviterà a scoprire gratuitamente i musei cittadini. Alla fine delle quattro visite (ai musei già citati si aggiunge la Casa dei braidesi ospitata all’interno della Zizzola), una volta ottenuti 4 timbri sulla tessera, i piccoli esploratori potranno ritirare un premio presso la biblioteca, ricordo tangibile delle storie ascoltate e delle avventure vissute nei musei.

Tutti gli appuntamenti iniziano alle 17, sono ad ingresso gratuito e non richiedono prenotazione. Durante gli incontri il pubblico potrà anche prendere in prestito i libri offerti dalla postazione mobile ed iscriversi gratuitamente ai servizi della biblioteca.