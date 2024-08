Da domani al via il Settembre Saluzzese

Fine estate per Saluzzo, come per molti, è lo spartiacque che conduce al ritorno alla solita quotidianità data dalla scuola, dal lavoro e dai tempi autunnali. Per Saluzzo, però, inizio settembre, in occasione della Festa Patronale, è il momento per riannodare i fili della tradizione unendoli oggi all’innovazione e alla meccanizzazione. La 77ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo - 16ª edizione Nazionale, ritorna e si conferma, insieme a tanti eventi dedicati ai pubblici più differenti che andranno ad animare una settimana intera, per arrivare ai “fuochi”.

La festa avrà inizio giovedì 29 agosto alle 21.00 con l’Orchestra Italiana di Bagutti, protagonista sotto l’Ala di Ferro dell’inaugurazione delle serate musicali. Da venerdì 30 via alle danze: la Scuola di Ballo Happy Dance for You e poi la musica con l’Orchestra Claudio Folk. La chiusura della serata sarà affidata a Chiara Rosso & i Kasters - sotto l’ala di ferro in Piazza Cavour - gruppo rock and roll che inaugura la nuova rassegna Boomer’s music organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni con l’Assessorato alla cultura del Comune di Saluzzo e il settimanale Corriere di Saluzzo.

L’apertura della Mostra avverrà sabato 31 agosto alle 8.00 del mattino con la 51ª Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e 19ª Junior Show Regionale, due iniziative organizzate da Ara Piemonte per presentare la razza bovina Frisona Italiana ed il comparto dell’allevamento da latte, un’occasione imperdibile per vedere le migliori vacche lattifere della nostra regione. A seguire l’inaugurazione ufficiale con le autorità. La novità sarà data da un sabato pomeriggio ricco e curioso: DATAMETEO ed ANDREA VUOLO gli ospiti principali di un tavolo dove Agrion porterà i temi più interessanti per il settore agricolo, quindi un cooking show con Marysol per un aperitivo ricco di frutta e territorio al Foro Boario. Alla sera invece spazio a Canta San Ciafrè, la quarta festa delle corali. La città si anima con l’allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno i portabandiera, attraverso il canto, dei valori della tradizione e dell’amicizia. Domenica 1 settembre l’appuntamento con la musica sarà triplice: “Buon compleanno Suoni dal Monviso!”, Aurelio Seimandi e la sua orchestra, l’omaggio a Fabrizio De Andrè, realizzato da Anime Salve.

Ancora, lunedì 2 settembre la Fiera di San Chiaffredo animerà il centro cittadino durante tutto il giorno. Alla sera ci sarà Bruno Mauro e la band, mentre a Il Quartiere avremo Attraverso Festival con Alessandro Barbero. Come da tradizione, il primo martedì di settembre è la sera dei “fuochi d’artificio” e, quindi, il 3 settembre il Foro Boario ospiterà lo spettacolo pirotecnico anche quest’anno ideato e realizzato da Piro G. Pirotecnica di Ettore Ghibaudo.

Per concludere i festeggiamenti della Festa di San Chiaffredo, dalle 21.00 di mercoledì 4 settembre ultime danze con “Si danza con Milonga la Griselda” a cura di Tango Indipendente Asd, al rialzo di Piazza Garibaldi.

Ritorna infine il Magazine della Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo che tratterà alcuni temi di attualità e porterà l’attenzione sul mondo dell’agricoltura.