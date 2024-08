Anche quest’anno a Fossano torna la Festa Democratica

Torna anche quest’anno la Festa Democratica, l’ormai consueto appuntamento promosso dal Partito Democratico fossanese insieme alla lista Fossano Democratica e alle Democratiche Piemonte. L’invito è per venerdì 30 agosto presso la Bocciofila Autonomi, in viale Ambrogio da Fossano, 12: si inizierà alle ore 18 con un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di Gianna Pentenero, capogruppo del PD nel Consiglio Regionale del Piemonte, di Chiara Gaiola, assessora nel Comune di Settimo Torinese, e di Asho Mohamoud Mursal, candidata alle ultime elezioni amministrative nella lista Fossano Democratica. Moderate da Stefano Gemello, segretario del Circolo PD cittadino, dialogheranno su “Il voto che manca: analisi e soluzioni per contrastare l’astensionismo”.

La festa proseguirà alle 20 con una cena di autofinanziamento, al costo di €. 20,00, per la quale è necessario prenotarsi al 368481966, e con un successivo momento musicale, dalle 21,30, con i Periferia Ovest.

Sarà possibile, durante la Festa, aderire o rinnovare l’adesione al Partito Democratico, e firmare per il referendum contro la sciagurata legge sull’Autonomia differenziata.

Comunichiamo inoltre che, nella serata del 20 settembre prossimo, sarà in programma un evento organizzato con i Giovani Democratici provinciali, di cui daremo notizie più precise nelle prossime settimane. Possiamo già fin d’ora anticipare che il tema sarà il rapporto tra volontariato e politica.