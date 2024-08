"Cras a porte aperte" a Racconigi un pomeriggio per scoprire il recupero della fauna selvatica

Il prossimo venerdì 6 settembre, il “Centro cicogne e anatidi” di Racconigi, il cui fondatore è Bruno Vaschetti aprirà le sue porte al pubblico per una giornata speciale, dedicata alla scoperta delle attività dei Centri di recupero animali selvatici (Cras) della Rete regionale del Piemonte.

L’Oasi delle cicogne di Racconigi è ora condotta da Gabriella Vaschetti, primogenita di Bruno, veterinaria ed esperta in benessere e nutrizione animale.

Il Centro si trova in una cascina appartata alle spalle del castello, immersa in un bosco e circondata da prati lambiti dal torrente Maira; un luogo di eccezionale interesse naturalistico, caratterizzato da una varietà di habitat che ospitano centinaia di specie diverse, da far conoscere a tutti, anche a chi non è appassionato di ornitologia.

Per questo è stata organizzato l’evento "Cras a porte aperte", che si terrà nel centro situato in via Stramiano 32, che rappresenta un'importante occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto dai Centri di recupero animali selvatici, oltre che di Racconigi anche di Asti e Bernezzo, i principali centri di riferimento per il recupero della fauna selvatica nella Regione.

Il pomeriggio avrà inizio alle 15,30 con il ritrovo nella sala dell’oasi, dove le autorità daranno il benvenuto ai partecipanti.

Parteciperanno l’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte Paolo Bongioanni, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, il consigliere provinciale e sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro, il sindaco di Racconigi Valerio Oderda, il presidente del Parco del Monviso Dario Miretti e i rappresentanti delle amministrazioni convenzionate per l’attività di recupero della fauna selvatica.

Al saluto delle autorità farà seguito alle 16, la presentazione dei Cras della Rete regionale, in cui verranno condivise esperienze passate e discussi i progetti futuri per il potenziamento delle strutture e delle attività di recupero.

Successivamente, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare il Cras di Racconigi e assistere a un momento particolarmente emozionante: il rilascio di una giovane cicogna, simbolo della rinascita e del successo degli sforzi di recupero della fauna selvatica.

L’evento si concluderà alle 17,30 con un’attività di “birdwatching” nella zona umida adiacente al centro, offrendo ai partecipanti la possibilità di osservare da vicino le numerose specie di uccelli che popolano l’area.

L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria e sarà confermata solo con risposta da parte della struttura all’indirizzo email gvaschetti@libero.it.

L’iniziativa "Cras a porte aperte" rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela della fauna selvatica e per celebrare il lavoro svolto dai centri di recupero, veri e propri baluardi nella difesa della biodiversità regionale.