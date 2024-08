I tennisti di Alba e Arlon di nuovo in sfida nel ritorno del “Torneo di tennis del Gemellaggio”

La seconda edizione del Torneo di Tennis del Gemellaggio Alba-Arlon si è disputata nella città belga il 24 agosto 2024.

Dopo l’esordio albese, che lo scorso anno ha unito nel segno dello sport le due città gemelle al Centro sportivo di San Cassiano, il torneo ha fatto il bis, questa volta sui campi del TC Waltzing di Arlon.

L’iniziativa è nata dal desiderio di intensificare i rapporti culturali e sociali tra Alba e Arlon, inserendo anche l’aspetto sportivo per coinvolgere giovani e adulti.

Gli atleti albesi hanno disputato le gare accompagnati in trasferta da una delegazione, capitanata dall’Assessore Sport e Gemellaggi Davide Tibaldi, composta dal Consigliere Mario Giuseppe Saturnino, dalla vice presidente del Comitato di Gemellaggio Alba-Arlon Daniela Balbo, dai rappresentanti dell’associazione Li.Sport, presieduta da Lorenzo Cane che ha sviluppato il progetto e composto le squadre, e dal Consigliere regionale Daniele Sobrero che ha consegnato ufficialmente al Sindaco di Arlon la bandiera della Regione Piemonte.

Sponsor, il Rotary Club di Alba che ha sostenuto l’iniziativa ed ha fatto realizzare da un artista genovese la coppa che ora è nelle mani della città belga vincitrice, Paolo Bergui dell'Olimpo Basket per il trasporto e le aziende agricole Mario Giribaldi di Rodello e Paitin di Silvano Pasquero di Neive.





Il Comitato di Gemellaggio albese ringrazia per la calorosa accoglienza: Monsieur Vincent Magnus (Sindaco di Arlon), Monsieur Didier Laforge (Assessore allo Sport e ai Gemellaggi di Arlon), Monsieur Daniel Bourton (Presidente del Tennis Club Waltzing di Arlon) e Monsieur Jérôme Boulanger (organizzatore dell'evento presso il TCW di Arlon).

"Il mio esordio come Assessore, - dice Davide Tibaldi - sia ai Gemellaggi che allo Sport, è stato proprio con la visita alla città gemella di Arlon, dove ho incontrato il Sindaco Vincent Magnus, amministratori comunali e membri del comitato, e la soddisfazione è stata doppia proprio perché l’occasione è stata la partecipazione ad un evento sportivo.

Anche il secondo Torneo è stata possibile grazie alla Fondazione CRC che ha sostenuto e creduto nel progetto e agli sponsor che ci hanno aiutato. Ringrazio le famiglie di Arlon che ci hanno ospitato con una calorosa accoglienza e l’Associazione Li.Sport con i suoi atleti, tra cui Martin Sombela, giovane tennista in carrozzina che si è distinto nello sport ma anche come scrittore di un libro sulle tematiche sul bullismo che è stato presentato nell’ambito del ventennale del gemellaggio. Lo spirito di fratellanza e di amicizia ci sprona a continuare su questa strada e già stiamo pensando ad una terza edizione, sempre più inclusiva, nel desiderio di promuovere lo sport per tutti".