Successo per il progetto “Partiamo in 4a” con la Mondovì Band

Primo importante traguardo per i ragazzi del progetto “Partiamo in 4a” che, nel pomeriggio di mercoledì 28 maggio, hanno terminato il ciclo delle lezioni di gruppo, esibendosi con gli insegnanti dei rispettivi strumenti ed alcuni musici, nella sala prove della Banda Musicale di Mondovì.

Questo momento, pur nella sua semplicità, ha rappresentato non tanto la conclusione di un percorso, ma il primo passo verso l’inserimento nella realtà della musica d’insieme che caratterizza fortemente l’attività bandistica.

Il progetto, promosso dalla Mondovì Band, e sostenuto dalla Fondazione CRC, cui vanno i dovuti ringraziamenti, ha lo scopo di promuovere la conoscenza e lo studio degli strumenti a fiato e percussione, ed è basato sul metodo Yamaha. Questo, infatti, dà spazio alla pratica ancor prima che alla teoria, facendo approcciare tutti gli alunni agli strumenti ancor prima di conoscere le note musicali, e rendendo così il percorso di studio più accattivante e coinvolgente. Le lezioni ed i giochi di gruppo producono inoltre stimoli che permettono ad ogni alunno di far emergere il proprio talento musicale.

Il percorso è stato quindi particolarmente inclusivo, poiché tutti gli alunni (sia quelli musicalmente più predisposti che quelli meno) hanno creato un bellissimo gruppo d’insieme e partecipato all’esecuzione dei brani, esattamente come succede nelle fila della Banda Musicale, in cui militano sia musici professionisti che amatoriali.

La prima fase di lezioni in aula durante l’orario scolastico ha fatto sì che gli allievi potessero scegliere lo strumento preferito o quello per cui erano maggiormente predisposti, e si è conclusa con il saggio delle 3 classi lo scorso 26 febbraio. Per i ragazzi che lo desideravano, il corso è poi proseguito con lezioni settimanali nei locali della Banda Musicale Cittadina.

Con questa esibizione, per i ragazzi e le ragazze è terminata la seconda fase del progetto, e dopo un bel gelato tutti insieme, ci si è dati appuntamento a settembre per la ripresa delle lezioni, con l’auspicio che tutti continuino con lo stesso entusiasmo dimostrato in questi mesi per entrare al più presto nelle fila delle Banda Musicale.

"I dovuti ringraziamenti per il successo del progetto - dicono dalla Mondovì Band -, vanno ovviamente alla Fondazione CRC per il costante sostegno, al Comune di Mondovì, alla Dirigente Scolastica Olga Bertolino, per aver permesso e supportato il progetto, ed a tutto il personale scolastico, insegnanti e collaboratori, per il prezioso aiuto. Ultimi ma non per importanza, i docenti della Mondovì Band, il Maestro Maurizio Caldera, Alessio Mollo e Gloria Bergese, oltre al Presidente Mattia Germone e a tutti i musici. Arrivederci a settembre! Vi aspettiamo ancor più numerosi!".