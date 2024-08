Il Castello di Racconigi torna a brillare con una festa esclusiva per la famiglia Savoia

Non è sfuggito ai numerosi residenti del centro di Racconigi sabato scorso il continuo movimento di personale e addetti nelle ore prima dell'evento, con il grande tappeto rosso steso lungo lo scalone principale della facciata sud del castello, rivolta verso viale Regina Elena, e l'arrivo di auto di lusso e diversi pullman, alcuni dei quali parcheggiati davanti alla cancellata d'ingresso per impedire e mascherare la vista dei curiosi.

È tornata a splendere l’antica magia sabauda nel cuore del Piemonte. Sabato scorso, il Castello Reale di Racconigi ha accolto un evento esclusivo che ha riunito buona parte della casata Savoia.

Un weekend di festeggiamenti in quattro delle più splendide residenze sabaude piemontesi ha festeggiato i compleanni di Gabrielle e Thomas Janssens, nipoti di Maria Gabriella di Savoia che ha visto tra gli invitati protagonisti i più illustri discendenti della dinastia che un tempo regnò sull’Italia

I giovani hanno celebrato i loro 20 e 18 anni tra Torino, Racconigi, Stupinigi e Venaria, immersi nei gioielli barocchi eretti dai loro avi e circondati da principi e principesse di alcune delle più illustri (e decadute) dinastie del Vecchio Continente.

Tra i presenti, Emanuele Filiberto di Savoia, Luisa (che lo scorso 16 agosto ha compiuto 18 anni) e la primogenita Vittoria di 20 anni.

Il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e nipote dell’ultimo Re d’Italia, Umberto II di Savoia che proprio nel castello di Racconigi era nato il 15 settembre del 1904, ha scritto immortalando in foto la serata con le due figlie, sul proprio profilo Facebook di essere “Un padre fiero”.

La festa oltre alla dinastia dei Savoia ha riunito principi e principesse provenienti da tutta Europa, tra cui membri delle famiglie reali del Belgio, di Bulgaria e delle Due Sicilie.

Il Castello di Racconigi, luogo caro ai Savoia è stato il fulcro di una celebrazione che ha rievocato lo splendore del passato. Le sale storiche, impreziosite da arredi e decorazioni d'epoca, hanno ospitato ricevimenti, cene di gala e balli.

La scelta di Racconigi non è casuale. Questo maniero, oggi di proprietà dello Stato, rappresenta un profondo legame affettivo per i Savoia. Qui sono nati e cresciuti molti membri della dinastia, e le sue mura hanno custodito ricordi indelebili.

I Savoia hanno richiesto e preso in affitto alcuni locali del castello assieme a parte del parco percorso dai trenini che hanno portato gli ospiti alla struttura delle le serre reali dove si è svolta la cena di gala.

L'evento, pur svolgendosi in forma privata, non è passato inosservato. I residenti di Racconigi hanno potuto assistere a uno spettacolo di rara bellezza, con l'arrivo di auto di lusso e la presenza di guardie del corpo. Un tuffo nel passato, un’occasione per riassaporare l’atmosfera di un’epoca che, seppur lontana, continua a esercitare un fascino irresistibile.