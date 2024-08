Nucetto piange Ugo Novello, fondatore e vice presidente dell'associazione per la valorizzazione del cece

Grande sconforto nella comunità nucettese alla notizia della scomparsa di Ugo Novello che si è spento all'età di 75 anni.

Figura di spicco dell’Associazione di valorizzazione e tutela del cece di Nucetto, malato da tempo, lascia la moglie Paola, i figli Giuseppe e Gabriele con le rispettive mogli Gessica e Fira e l’adorato nipotino Leonardo e il fratello Luciano.

“E’ un giorno molto triste per la comunità nucettese per la nostra comunità - lo ricorda il sindaco, Enzo Dho - "Ugo Novello, vice presidente e socio fondatore dell’Associazione di valorizzazione e tutela del cece di Nucetto, era un uomo pacato dal carattere mite che tanto ha dato negli anni, come volontario, nelle molteplici manifestazioni nucettesi. Grande la sua dedizione e passione, unite a doti umane non comuni, dimostrate in questi tanti anni di volontariato che hanno contribuito al successo dell’Associazione del cece e al tempo stesso alla "promozione del territorio". La sua assenza sarà profondamente sentita, ma il suo esempio di dedizione rimarrà per sempre nei nostri cuori. A nome dell’amministrazione comunale e a titolo personale, esprimo profondo cordoglio alla famiglia per la prematura scomparsa di Ugo, condividendo con loro il dolore per questa grande perdita”.

Al cordoglio si unisce anche l’Associazione del cece nella persona del presidente Pietro Lorenzo Nicolino: "Ugo Novello ha partecipato e si è sempre distinto per la sua disponibilità, la sua competenza per i numerosi progetti legati alla crescita dell'associazione, come la realizzazione del laboratorio e lo sviluppo di tutto il processo produttivo della filiera del cece. Ci ha sempre stupito in lui la capacità di appassionarsi alle idee ed alle attività alle quali abbiamo partecipato, un'attitudine che lo ha portato a mettere a disposizione 20 anni di volontariato per il quale saremo tutti grati. Con Ugo la nostra Associazione perde un tassello importante, di quelli che senza dare troppo nell'occhio sono capaci di dimostrare la loro preziosità e la loro presenza anche nei momenti di difficoltà. Noi tutti perdiamo un patrimonio di conoscenza e professionalità, un amico che ha saputo fare propria la missione con uno stile inconfondibile, garbato e affettuoso”.

L'ultimo saluto ad Ugo sarà venerdì 30 agosto alle 15, nella chiesa parrocchiale di Nucetto, dove giovedì 29 agosto sarà recitato il Santo Rosario alle 20.30.