Valle di Gottasecca, continuano i lavori di messa in sicurezza della SP 102

Continuano gli interventi estivi della Provincia per la messa in sicurezza del sistema viario. Da lunedì 26 agosto è di nuovo chiusa al transito per l’ultimazione del cantiere sulla strada provinciale 102 nel tratto Scaletta Uzzone – Valle di Gottasecca – confine Provincia di Savona in località Valle di Gottasecca.

L’intervento della Provincia riguarda la realizzazione di opere di sostegno, drenaggi e regimazione delle acque superficiali. La strada resterà chiusa fino al termine del cantiere. In collaborazione con gli amministratori locali della zona, i tecnici della Provincia stanno monitorando l’andamento dei lavori per limitare al mssimo il disagio degli utenti.