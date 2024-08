A Barbaresco l’elezione delle Miss Piemonte e Valle d’Aosta: sono due ragazze torinesi

Francesca Spinelli, 19 anni di Viù, 1,83 di bellezza ed eleganza, è Miss Piemonte 2024. L’elezione si è tenute il 28 agosto, nella splendida cornice di Barbaresco, terra patrimonio dell’Unesco. La stessa piazza che l’anno scorso portò fortuna a Francesca Bergesio, Miss Italia in carica. Nella medesima occasione è stata eletta anche Miss Valle d’Aosta, Chiara Frezza, 22 anni di Carmagnola. Francesca e Chiara accederanno direttamente alle finali nazionale e all’Accademy di Miss Italia in programma dal 4 settembre a Fano, nelle Marche. Francesca, oltre essere imprenditrice con la famiglia nel settore della ristorazione, sogna di fare cinema, mentre Chiara studia Management imprenditoriale e vorrebbe realizzare un suo brand.

Alla cerimonia, avvenuta nella piazza principale, hanno partecipato migliaia di persone, in prima fila, il sindaco, Mario Zoppi che ha fortemente voluto l’evento per il secondo anno consecutivo, ospiti d’onore, Paola e Chiara. Le ragazze hanno sfilato per Barbaresco già dal mattino e sono state ospiti della celebre cantina della famiglia Giacosa, tra i produttori più importanti del Piemonte.

“Sono soddisfattissima anche di questa edizione di Miss Italia, che ha registrato in Piemonte un record di numeri per quanto riguarda la partecipazione delle ragazze. Nel corso dell’estate abbiamo attraversato la regione e le sue meraviglie per un totale di 24 tappe, portando bellezza e divertimento - spiega Mirella Rocca agente regionale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta -. Dopo avere vinto lo scorso anno, spero di ripetere il trionfo anche nel 2024. Le ragazze sono state selezionate e preparate direttamente da me, dal primo casting alle finali. Ho scelto le migliori, miss belle e preparate. Ognuna di loro possiede un talento. Cantano, ballano recitano, così sono riuscita a mettere in scena anche il musical Grease. Fosse stato per me le avrei premiate tutte."