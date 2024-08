Su pista ciclabile verso Cervasca e Busca: con Piemontainbici, al Comune di Cuneo oltre 2 milioni

Grande soddisfazione per il Comune di Cuneo aver ottenuto il finanziamento regionale di 2,1 milioni di euro per la realizzazione della ciclabile tra Cuneo e Cervasca (10 km). La Regione Piemonte ha infatti pubblicato ieri la graduatoria dei quattro percorsi ciclabili in Piemonte, destinatari di un contributo complessivo di 10 milioni di euro.

Il progetto candidato e destinatario del finanziamento comprende due tratte: la prima parte dalla stazione di Cuneo e va verso il comune di Cervasca, con due bretelle che si allungano verso il futuro Ospedale nuovo di Cuneo e verso il centro della frazione di Cerialdo, e che saranno strategiche per dare alternative di spostamento verso tali destinazioni. Il percorso verso Cervasca sarà importante per gli spostamenti casa-lavoro, se si considera la presenza di un nutrito comparto industriale (una fra tutte l’azienda Merlo con circa 1.500 dipendenti). Il percorso Cuneo-Cervasca servirà anche alla mobilità ricreativa e ciclo-turistica, entrando a far parte della Ciclovia Pedemontana, inserita nella Rete nazionale BicItalia.

Il secondo tratto invece, passando da Madonna dell’Olmo, arriverà fino a Roata Rossi e in direzione dei Comuni di Busca e Tarantasca, co-firmatari con Cuneo e Cervasca del protocollo di intesa per lo sviluppo della rete ciclabile. Dalla Rotonda del Missile, lungo via Torino fino alla frazione di Madonna dell’Olmo – sul percorso attualmente in fase di realizzazione – attraverso lavori interni alla frazione si raggiungerà via Antica di Busca, per proseguire fino a Roata Rossi. In un momento successivo, reperite altre risorse, si potranno realizzare i percorsi per collegare San Chiaffredo, Tarantasca e Busca, appoggiandosi agli studi già preparati. Il tratto Cuneo-Roata Rossi-Busca rientra nel corridoio individuato per EuroVelo8, la pista ciclabile di 7600 chilometri da Spagna a Grecia, detta “strada del Mediterraneo”.

Con le due tratte saranno quindi messi a sistema tracciati ciclabili esistenti ma attualmente non collegati. Oltre a rispondere alla richiesta sempre più insistente di unire l’altipiano alle frazioni – e il progetto fa fare un passo avanti in questa direzione, mettendo anche le premesse di quello che potrà diventare il collegamento verso San Pietro del Gallo – il progetto è pensato per incentivare l’intermodalità, soprattutto con il treno, dal momento che il punto di partenza del tracciato è proprio la stazione ferroviaria di Cuneo. Dotata di recente di una velostazione, potrà essere d’appoggio a chi usa il treno per e dal luogo di lavoro anche oltre l’altipiano.

Fanno parte del progetto la realizzazione di punti per la sosta ciclabile, nonché stazioni per la ricarica di bici elettriche e per la manutenzione della bicicletta.

Ottenuto il finanziamento, nei prossimi mesi si lavorerà alla redazione del progetto esecutivo; quindi, si metteranno a gara i lavori e si prevede che nell’estate 2025 possano iniziare i lavori. Con buona approssimazione, entro la fine del 2027 i nuovi tracciati saranno percorribili.

Il Comune di Cuneo ha la regia del progetto, coordina e interagisce con i vari attori del territorio in tutte le fasi della progettazione. Il costo complessivo degli interventi ammonta a 2.6 milioni di euro. Oltre al finanziamento regionale di 2,1 milioni di euro, serviranno 500 mila euro di risorse proprie come cofinanziamento, di cui 400 mila messe a disposizione dal Comune di Cuneo e 100 mila dal Comune di Cervasca.

“Sono evidentemente molto contento perché siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento che ci consente di far fare alla nostra rete di piste ciclabili sul territorio un grande passo in avanti, anche a beneficio delle Frazioni. Devo ringraziare i sindaci di Cervasca, Busca e Tarantasca per aver accettato di unirsi in questo progetto di territorio e per l’ottima collaborazione. Continuiamo in questa direzione, che mi pare veramente premiante. Con l’auspicio che la Regione Piemonte, che ringrazio, continui a investire in questo tipo di infrastrutture, sempre più importanti per gli spostamenti casa lavoro e per il turismo ciclistico sul nostro territorio”, commenta Luca Pellegrino, assessore alla mobilità del Comune di Cuneo.

“Sono molto felice e soddisfatto per aver ricevuto il finanziamento dalla Regione Piemonte grazie alla collaborazione con la Giunta della Sindaca Manassero Patrizia, che ringrazio”, commenta il sindaco di Cervasca Enzo Garnerone. “La professionalità dei tecnici del comune di Cuneo ci ha dato la possibilità di collegare il nostro comune di Cervasca con il capoluogo della provincia. Con questo intervento ci sarà l’opportunità di partecipare ad altri bandi per poter collegare tutto il nostro comune e le frazioni alla rete regionale delle piste ciclabili”.

Anche per Ezio Donadio, sindaco di Busca e Giancarlo Armando, sindaco di Tarantasca, la notizia è molto positiva perché “il tratto finanziato è propedeutico per arrivare a collegare le piste ciclabili verso Busca e Tarantasca e così unirle con la ciclabile che si sta realizzando fino a Saluzzo. Si creerà un percorso provinciale molto importante anche sul piano turistico”.