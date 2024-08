Nei Castelli di Serralunga e Roddi rivive il Medioevo “a misura di famiglia”

Sabato 7 e domenica 8 settembre, i Castelli di Serralunga d’Alba e Roddi si trasformeranno in portali temporali, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per scoprire la vita quotidiana di nobili e dame del Medioevo. “Medioevo in famiglia” è, infatti, l'evento perfetto per chi desidera immergersi nella storia con un pizzico di divertimento e stupore.

Nel Castello di Serralunga d’Alba, sabato 7 settembre alle 16.00, i visitatori potranno esplorare la quotidianità della nobile famiglia Falletti, tra amministrazione delle terre e curiosità sulla vita in un castello del 1300.

Domenica 8 settembre alle 11.30, il Castello di Roddi farà, invece, apprezzare l’epoca dei tornei cavallereschi, della caccia e dei cibi preparati nelle antiche cucine del maniero risalenti al 1500.

Questa avventura storica, di circa 45 minuti, è progettata per essere educativa e interattiva, rendendola ideale per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni. Due opzioni di visita sono disponibili per adattarsi alle esigenze di ogni partecipante e rendere l’esperienza ancora più personale: la visita di un solo castello ha il costo di 15 euro; il costo è di 10 euro per i possessori di Abbonamento Musei (tariffa famiglia per un max di 2 adulti e 3 bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 6 euro a Roddi e 6 euro a Serralunga, ridotto per bambini 3 euro). Visita di entrambi i Castelli nello stesso fine settimana: 25 euro; il costo è di 15 euro per i possessori di Abbonamento Musei (tariffa famiglia per un max di 2 adulti e 3 bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 6 euro a Roddi e 6 euro a Serralunga, ridotto per bambini 3 euro). Prenotazioni obbligatorie scrivendo a info@barolofoundation.it o telefonando al numero 0173/386697.

Il Castello di Serralunga è un bene statale gestito dalla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte e valorizzato attraverso un accordo di partenariato speciale pubblico-privato con la Barolo & Castles Foundation.