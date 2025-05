Il Parco fluviale Gesso e Stura al Festival della montagna con un focus sull’identità delle Alpi del Mediterraneo e un’esperienza sensoriale

Anche il Parco fluviale Gesso e Stura parteciperà al Cuneo Montagna Festival 2025 per offrire una riflessione sull’identità delle Alpi del Mediterraneo e un’esperienza sensoriale da vivere a piedi nudi.

Sabato 10 maggio, alle ore 9.30, si terrà in convegno di presentazione del report "Mezzaluna Alpina. Dinamiche e prospettive dei territori metromontani della Provincia di Cuneo" a cura del Centro Interdipartimentale FULL – Future Urban Legacy Lab. In quell’occasione l’Ufficio Parco fluviale proporrà una sintesi dell’indagine che il Dipartimento Culture, politica e società dell’Università degli Studi di Torino sta sviluppando sull’ l'identità delle Alpi del Mediterraneo e che si colloca nel percorso di elaborazione della Strategia di comunicazione del Piano integrato territoriale ALPIMED+.

Nel pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica il Parco fluviale Gesso e Stura offrirà invece l’opportunità di provare a togliersi le scarpe e camminare a piedi nudi su materiali naturali: “F’Orma va in città” è infatti un assaggio dell’esperienza che si può fare nel vicino spazio sensoriale f’Orma di Cuneo. Lo stand si troverà all’ingresso di Via Roma (di fronte al duomo), all’interno del Villaggio Alpino, e sarà curato dai ragazzi del Servizio Civile del Parco e dagli operatori della coop. ITUR che fanno parte del team didattica del Parco.

Alle ore 16:30 di sabato nell’area talk (in prossimità di piazza Audiffredi) è in programma anche un intervento sul tema “Benessere in natura: l’esperienza della camminata a piedi nudi” in cui Paolo Cavallo e Sara Ambrosoli della coop. ITUR, coordinatori del Team didattica ed eventi del Parco fluviale Gesso e Stura, illustreranno il progetto dello spazio sensoriale f’Orma di Cuneo, che rappresenta uno spazio unico nel suo genere, almeno a livello provinciale, per sperimentare il barefooting in natura.

L’invito sarà quello di visitare lo spazio f’Orma, in piazzale W. Cavallera n. 13, aperto dal martedì al venerdì dalle 14:30 alle 18, mentre sabato, domenica e festivi dalle ore 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18; il costo è di 3 euro a persona. Nel mese di maggio è in programma un laboratorio sensoriale La via del gigante d’acqua per famiglie con bambini, sabato 24 maggio ore 10:30, mentre sono previste delle visite guidate domenica 25 maggio in occasione dell’evento Città in note (ore 10 e 12.15, ingresso gratuito).

Per maggiori informazioni: tel. 0171.444.501 email eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it