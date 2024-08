Il circolo ACLI Parrocchia di San Michele di Cervasca protagonista di tanti eventi

Il circolo ACLI Parrocchia di San Michele di Cervasca ha preso parte attivamente alla buona riuscita della festa della Madonna della Losa, che si è tenuta nel week end del 24-25 agosto scorso, con grande successo di pubblico.

I volontari del circolo, che ha come presidente Don Tonino Arneodo, e conta oltre 90 tesserati su una popolazione di 300 frazionisti, ha contribuito all’Apericena e alla serata musicale, eventi molto partecipati.

Inoltre il circolo, che ha la sede adiacente alla chiesa, si preparando per collaborare con l’amministrazione comunale di Cervasca nell’organizzazione della prossima “Fiera del Libro”, che si terrà il 14 e 15 settembre prossimo.

In particolare, sabato 14 settembre, in occasione del concerto del “Trio Ensemble d’autore”, i volontari saranno impegnati nell’apericena sulla piazza, mentre domenica 15, fin dal mattino, si occuperanno degli stand per la 13a edizione della Fiera degli Artisti.

Un plauso dunque all’ottimo lavoro del circolo ACLI di San Michele di Cervasca in questi eventi 2024, molto importanti per la comunità e fondamentali in un piccolo borgo come San Michele.