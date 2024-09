Borgo San Dalmazzo, MEMO4345: aperte le prenotazioni per le visite didattiche delle scuole

A inizio settembre MEMO4345, il percorso multimediale storico-didattico dedicato alla Shoah in Europa di Borgo San Dalmazzo, ha aperto le prenotazioni per le visite didattiche per l’anno scolastico 2024/25. Durante lo scorso anno scolastico sono state 137 le classi della Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado a partecipare alle visite guidate con didattica proposte da MEMO4345; coinvolti più di 2.500 studenti e 200 insegnanti provenienti da tutto il Cuneese, il Torinese e l’Astigiano. Per l’occasione è stato predisposto un vademecum per l’organizzazione della visita, disponibile al link https://bit.ly/3SGgS06.

Gli studenti, guidati alla conoscenza e alla riflessione sugli elementi essenziali della Shoah in Europa, possono approfondire la storia dei 357 ebrei (334 stranieri, 23 italiani) deportati ad Auschwitz dal campo di concentramento attivo in città tra il settembre 1943 e il febbraio 1944. L’allestimento si trova all’interno della ex Chiesa di Sant’Anna, a lato del Memoriale della Deportazione realizzato nel 2006 nell’ambito del progetto Interreg “La memoria delle Alpi”, a pochi passi dalla stazione ferroviaria dalla quale partirono i convogli verso i campi di sterminio nazisti.

A complemento del percorso di visita sono disponibili per i gruppi scolari, su richiesta degli insegnanti, due attività didattiche da svolgersi al termine del percorso, entrambe volte a sviluppare la riflessione sulla libertà personale e sulla responsabilità che ne deriva nei confronti della storia all’interno della quale ad ognuno è dato di vivere.

A disposizione del mondo della scuola anche l'Aula Digitale di MEMO4345, web app (disponibile qui) che promuove e valorizza l’intenso scavo su fondi archivistici e bibliografici alla base del percorso espositivo. Lo strumento è pensato in prima battuta come modello di approfondimento per insegnanti sulla tematica della Shoah e come supporto digitale per l’utilizzo in classe e in forma autonoma da parte degli studenti. L’Aula Digitale di MEMO4345 è stata arricchita da un canale podcast in tre lingue (italiano, inglese, francese); il nuovo materiale digitale può essere di supporto all’attività delle classi sul tema della Shoah in chiave multidisciplinare.

Per permettere al corpo docenti un primo approccio con i contenuti di MEMO4345, sono in programma visite guidate informative gratuite dedicate a insegnanti del territorio. Le visite, certificate con attestato di partecipazione dall’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea in provincia di Cuneo, della durata di circa 2 ore, si svolgeranno il venerdì pomeriggio, il 4, 11 e 18 ottobre, con inizio delle attività alle ore 16. Necessaria la prenotazione presso l’Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzo (Tel. +39 0171 266 080 – dal mercoledì al venerdì, ore 08.30-12.30 e 14.30-17.30 / sabato e domenica ore 09.30-12.30) o via mail scrivendo a info@memo4345.it.