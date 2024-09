Dal pomeriggio attesi temporali anche forti nelle valli della Granda

E’ la previsione di temporali forti associati a raffiche di vento e grandine piccola la motivazione dell’allerta gialla diramata dall’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa) per il pomeriggio di oggi sulle Alpi Occidentali, in estensione alle pianure nella giornata di domani, lunedì 2 settembre.

Condizioni di instabilità sono previste in aumento da oggi pomeriggio, dapprima lungo le Alpi (interessate dall’allerta le valli Po, Varaita, Maira e Stura) con una successiva intensificazione dei fenomeni che si estenderanno alle pianure soprattutto occidentali.

Nel pomeriggio di domani, lunedì 2, nuovi temporali in sviluppo lungo l'arco alpino.

Martedì ancora instabile con rovesci e temporali sull'arco alpino.