Esperienza e professionalità in costante evoluzione, la ricetta di mezzo secolo di Astra Servizi

Astra servizi società cooperativa nasce nel 1974 per rispondere alle esigenze degli autotrasportatori. Un gruppo di imprenditori dell'autotrasporto ha deciso di unirsi dando vita a un consorzio per acquistare a prezzi più vantaggiosi prodotti e servizi utili per le loro aziende.

Da 50 anni il gruppo è cresciuto e si è evoluto. Dalla Provincia di Cuneo ha ormai raggiunto una dimensione nazionale. Alla guida della società ci sono Diego Pasero, presidente, e Guido Rossi, direttore. Insieme a loro il Consiglio di Amministrazione è composto dal vicepresidente Valter Baudino, e dai consiglieri Valter Lannutti, Giuseppe Grosso e Aldo Caranta.











Cosa è cambiato dal '74 ad oggi?

In 50 anni Astra Servizi – spiegano i vertici - ha saputo innovarsi e trasformarsi. Ha progressivamente adeguato l'offerta alle nuove esigenze delle aziende di autotrasporto. Rispetto agli anni '70 il mondo del trasporto su gomma è cambiato tantissimo. Oggi la burocrazia, gli oneri amministrativi e di controllo, le esigenze della transizione ecologica, le criticità della filiera distributiva, gli enormi problemi della rete viaria, la mancanza di autisti rendono questa professione sempre più complessa. La mission della nostra cooperativa è quella di affiancare le aziende in questo delicato percorso.



Quante sono le aziende associate?

Astra Servizi conta oltre 700 aziende di autotrasporto merci di ogni dimensione, dalla multinazionale all’azienda artigianale. Abbiamo un nucleo “madre” in provincia di Cuneo, ma siamo presenti anche in tutto il Piemonte, nel ponente ligure, in Lombardia e nel centro-sud Italia.







E ora veniamo al cuore dell'azienda, quali servizi e quali beni vengono offerti?

Il core business è la fornitura di apparati Telepass per il pagamento differito dei pedaggi in Italia e in buona parte dei paesi europei, di carte dedicate ai passaggi nei trafori del Frejus e del Monte Bianco, oltre alla fornitura di gasolio presso i distributori privati (quindi riservati ai soli Soci della Cooperativa) di Cuneo e di Magliano Alpi. Astra Servizi, inoltre, segue tramite la propria agenzia di pratica auto tutte le esigenze legate alla vita dell’automezzo: immatricolazioni, volture, collaudi, prenotazioni di revisioni, rinnovo delle patenti con visita medica in sede, il recupero delle accise sul gasolio e dell’Iva all’estero. L’Astra Point di Cuneo, sito in via della Motorizzazione, rappresenta un raro esempio nel panorama nazionale dove in un'unica area vengono erogati tutti i servizi utili all'autotrasportatore. Dai distributore di gasolio e Ad-blue, ai riferimenti fisici con uffici amministrativi per la gestione delle pratiche prima citate, per finire alla consulenza legale, sindacale e alla formazione professionale.







Negli anni i servizi offerti si stanno arricchendo e da gennaio è stato installato un autolavaggio per gli associati con prezzi particolarmente convenienti. Ma presto sarà aperta un'area parcheggio custodita proprio di fronte alla vostra sede grazie alla cessione trentennale finalizzata con il Comune. Ci saranno ulteriori novità?

L’autolavaggio rappresenta il naturale completamento di un’area vocata ai servizi. Ci preme ricordare come nella realizzazione dello stesso sia stata posta particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e al recupero delle acque di lavaggio. Attualmente stiamo lavorando, grazie all'importante collaborazione fornita dall’Amministrazione comunale di Cuneo sia a livello di Giunta che degli uffici amministrativi, alla realizzazione di un parcheggio custodito per consentire la sosta agli autisti di mezzi pesanti. Un importante sforzo economico che Astra Servizi mette a disposizione della collettività sia dal punto di vista della sicurezza stradale (gli autisti hanno il diritto di potersi riposare in aree adeguate) sia dal punto di vista di riqualificazione di un’area comunale.







Le aziende sono fatte di persone, in Astra Servizi com’è composto il team?La nostra è una struttura agile di 11 elementi, un team giovane ma che vanta già anni di esperienza e professionalità in costante evoluzione. Accanto alla competenza tecnica, i collaboratori della struttura devono essere in grado di diventare un punto di riferimento per le nostre aziende associate.

Internazionalità, attenzione al post-vendita, competenza e conoscenza tecnico-giuridica del settore sono i principali punti-forza del mondo Astra, come si traducono in concreto?

I camion circolano in tutta Europa e quindi l’assistenza di servizio è obbligata ad avere un taglio internazionale, per quanto riguarda la conoscenza tecnico giuridica sia in campo nazionale che comunitario il nostro ufficio legale coordinato dall’avvocato Giulia Dadone è a disposizione delle aziende. Altrettanto di rilievo l’assistenza in campo sindacale per la stipula di accordi aziendali di secondo livello e l’organizzazione di corsi di formazione professionali dedicati all’autotrasporto (rinnovo CQC, tempi di guida e di riposo, ADR, sicurezza sul lavoro, idoneità professionale a altro).







Il valore aggiunto offerto da Astra, perchè scegliervi?

Astra è più di una società di servizi per l’autotrasporto, è passione, competenza, identità di chi fa muovere sulle proprie ruote l’economia di un paese.



Le criticità sulle strade e autostrade quanto pesano sulle aziende?

Soprattutto in provincia di Cuneo e sul versante dei valichi e dei trafori alpini la situazione è disastrosa. Tuttavia grazie alla capacità degli autotrasportatori e al sacrificio dei propri collaboratori (in primis autisti) le merci delle aziende continuano a circolare. Purtroppo, bisogna rimarcare come spesso questo impegno venga poco riconosciuto.



Qual è il rapporto con l'Europa e con le normative in materia di autotrasporto in vista del 2030?

Il peso della normativa comunitaria sul settore dei trasporti su strada è ormai da decenni preponderante. Essere informati e in grado di interpretare tale complessa normativa è uno dei compiti che Astra Servizi assolve grazie al proprio ufficio giuridico-legale.







Progetti per il futuro?

Abbiamo intenzione di rafforzare la nostra squadra nel post vendita e nella consulenza giuridica. Ma abbiamo anche idee di espansione a partire dall'esportare il modello degli Astra Point nel ponente ligure e nella parte piemontese orientale confinante con la Lombardia.

Quest'anno Astra Servizi compie 50 anni e intende festeggiare in modo memorabile con due giorni di eventi, l'edizione zero degli “Astra Days. Il 7 e 8 settembre tra raduno di camion, street food, workshop, musica dal vivo, dj set e fuochi d'artificio la festa è davvero per tutti e non solo per i soci...

Vogliamo celebrare il nostro mezzo secolo di storia con i nostri associati ma non solo. Lo spettacolo che si terrà nella serata di sabato sera presso la nostra storica sede di Via della Motorizzazione 11/15 a Cuneo è rivolto a tutti i cuneesi. Un omaggio alla cittadinanza, utile a far meglio conoscere il mondo dell'autotrasporto a chi ancora non lo conosce e a chi magari vorrebbe farlo diventare una scelta di vita e di professione.