E’ di quattro feriti non gravi il bilancio di un incidente verificatosi poco dopo le ore 12 di oggi, domenica 1° settembre, in via Don Minzoni a Fossano.

Qui, per ragioni in corso di accertamento, due auto sono andate a scontrarsi frontalmente.

Immediato l’allarme e l’intervento sul posto dei sanitari del Servizio Regionale di Emergenza 118, insieme ai Vigili del Fuoco volontari di Fossano.

I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale con codici di gravità verde.