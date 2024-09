Calcio: il Bra vince ai rigori la sfida con l'Asti per la Coppa Italia di Serie D

La "freddezza" di Davide Aloia, i "balzi felini" di Emanuele Ribero e la precisione di Riccardo Sganzerla. Ecco le "fotografie" che ci ha regalato Bra-Asti, ieri sera all'Attilio Bravi, nel primo turno della Coppa Italia di Serie D. Nella prima gara ufficiale del 2024/2025 e prima davanti al pubblico di fede giallorossa, il Bra del neo-allenatore Fabio Nisticò ha rimontato l'Asti e ha "messo la freccia" ai rigori ottenendo la qualificazione per i trentaduesimi della competizione (si giocheranno in gara secca mercoledì 6 novembre). All'iniziale ed episodico vantaggio dei "galletti" con la stoccata di Valenti, ha risposto il tocco "rapace" di Aloia nel secondo tempo. Raggiunti i rigori, Ribero ha respinto ben due penalty agli astigiani; Sganzerla, invece, ha trasformato con il mancino e ha regalato il pass per il turno successivo.

Quinto minuto del primo tempo e l'Asti va in vantaggio, alla prima azione offensiva della partita: diagonale di Valenti, in area, vincente (0-1). Il Bra non ci sta e sale in cattedra, tambureggiando, costruendo gioco e palle-gol. Costantino chiama Brustolin al colpo di reni al minuto 11 e calcio d'angolo per i padroni di casa. Ancora Brustolin, decisivo su Minaj e Costantino in rapida successione (15'). Giallombardo scarica un sinistro potente e preciso sotto la traversa, il classe 1995 dell'Asti si supera e vola a deviare in corner (18'). Mawete-Minaj, colpo di testa e palla in rete al 27' ma tutto fermo per fuorigioco. Prima dell'intervallo, vanno alla conclusione Tuzza e Minaj ma (entrambi) non riescono a insaccare la palla. Intervallo sullo 0-1.

L'arbitro, al minuto 10 del secondo tempo, punisce severamente un tocco di braccio di Sganzerla (dopo una carambola sul petto) e concede un calcio di rigore all'Asti: Kerroumi calcia alla sinistra di Ribero, proteso in tuffo, ma sbatte sul palo (11'). Mister Nisticò mette in campo il tridente (Costantino, Minaj e Aloia) e proprio l'ex attaccante della Giovanile Centallo, approfittando di uno svarione di Brustolin, mette dentro da pochi passi il pari del Bra (1-1 al 26esimo!). La contesa scorre e i giallorossi provano a vincerla entro i tempi regolamentari. Gioco fermo al 39' per un infortunio a Martiner, subentrato al 20' e costretto ad uscire. Nel secondo dei 5 minuti di recupero, girata in area di Costantino e bella parata di Brustolin sul primo palo. 1-1 il parziale.

Ecco la sequenza dei calci di rigore: Vavassori parato; Pautassi gol; Valenti gol; Aloia gol; Ozara gol; Minaj parato; Ciancio gol; Costantino gol; Gonella gol; Giallombardo gol; Toma parato; Sganzerla gol. I giallorossi possono esultare e festeggiare sotto il settore riservato alla tifoseria organizzata "Bra Front".

In attesa dell'ufficialità dalla LND, inizierà in anticipo il campionato per il Bra: sabato 7 settembre all'Attilio Bravi (ore 15,30) riceverà nuovamente l'Asti.