Skiroll: Francesco Becchis argento nella sprint dei Campionati Italiani di Darfo Boario Terme

La decima tappa di Coppa Italia NextPro di skiroll si disputerà oggi, domenica 1° settembre, sempre nella cittadina di Darfo, dove è prevista la Mass Start in tecnica libera con partenza alle ore 9. La categoria dei Giovani-Senior-Master maschile si sfiderà sulla distanza di 16 km, per la categoria Giovani-Senior-Master femminile la distanza sarà di 12 km, 8km per la categoria U16 M/F, 6km per la categoria U14 M/F, 4 km per gli U12 M/F, 2 km per gli U10 M/F. Per garantire condizioni di sicurezza ed equità, le categorie maggiori avranno in dotazione l'attrezzatura fornita dal comitato organizzatore: chissà che questo non riservi qualche sorpresa nella classifica finale.