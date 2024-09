Il centrodestra decida compatto priorità e interventi delle infrastrutture necessarie per la Granda

Il cantiere del Tenda, storia infinita per le infrastrutture cuneesi

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

in questo mese di pausa estiva sono nuovamente venuti alla ribalta i pressanti, vitali problemi della nostra provincia: Tenda bis, variante di Demonte, traforo Armo- Cantarana, invasi, nonché l’esigenza di rilancio del ruolo dell’Ente Provincia con la scadenza della elezione del nuovo Consiglio provinciale. Per contribuire a raggiungere questi obiettivi vorremmo avanzare una modesta proposta operativa a tutti i rappresentanti politici del centrodestra cuneese. E’ quasi una strada obbligata di fronte all’annosa, snervante rincorsa di singoli politici e amministratori al fine di ottenere considerazione e interventi concreti da parte del Governo nazionale e, per quello di competenza dal governo regionale.

Tutti gli esponenti di vertice, deputati e consiglieri regionali della coalizione di centrodestra del Cuneese dovrebbero riunirsi per stilare una scala di priorità e di intervento sulle infrastrutture e, compatti, proporla e farla approvare, e sostenerla a livello regionale dalla maggioranza con progetti predeterminati e programmi di interventi, impegnativi per tutti. Quindi attraverso una unica regia di collegamento con il Parlamento e i Ministeri competenti, avanzare e sostenere in gruppo i vari progetti, rendendo l’iniziativa di dominio pubblico.

Questa unità di intenti e questa pressione corale, a nostro avviso, è l’unico itinerario che rimane da percorrere per ottenere risultati concreti e in tempi accettabili. Questa scelta è confermata dalle tante insoddisfacenti esperienze unilaterali del passato. I singoli personaggi politici locali possono essere solo un valore aggiunto alle risoluzioni che i partiti del centrodestra devono adottare e sostenere unitariamente e contemporaneamente a livello regionale e magari nazionale.

E’ quindi necessario cambiare metodo al fine di ottenere risultati concreti.

Paolo Chiarenza (Busca), ex consigliere provinciale – Guido Giordana , Sindaco di Valdieri - Fabio Mottinelli, Sindaco di Ceva – Emiliano Negro, Sindaco di Roburent -Paolo Giraudo, Sindaco di Roccavione – Maurizio Occelli, consigliere comunale di Savigliano