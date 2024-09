A Ormea corsi di avvicinamento alla mountain bike e all'arrampicata

Quattro lezioni di avvicinamento all’arrampicata, per imparare a muovere i primi passi nel fantastico mondo verticale, sono programmate nelle giornate di mercoledì 11, domenica 15, mercoledì 18 e domenica 22 settembre , con il coordinamento dell’Associazione Run Tanaro Roc , dalle 9 alle 13. Le attività sono rivolte ai soli maggiorenni – per info e prenotazioni 3317519234.

Le iniziative, realizzate in collaborazione col Comune di Ormea e con il contributo della Fondazione CRC, sono inserite nel progetto “O.R.M.E.A. 2024 - Aria, Acqua, Terra e Fuoco”, un'occasione per riflettere sulla salvaguardia di questi quattro elementi.

Il territorio di Ormea, per la sua peculiarità e grazie alle sue proposte, bene si presta a un confronto aperto per rafforzare la responsabilità di tutti nella promozione dell'armonia con la Natura, e in linea con principi quali la sostenibilità e il rafforzamento dell’identità comunitaria.