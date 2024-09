Settembre inizia all'insegna dell'instabilità meteorologica: estate ai titoli di coda?

La prima settimana di settembre inizierà sotto l'insegna dell'instabilità, con maltempo sparso e irregolare alternato a momenti soleggiati, a causa dell'avvicinarsi di una saccatura atlantica da ovest.



Resta ancora incerta l'evoluzione per la seconda parte della settimana, in cui se tale saccatura rimarrà a ovest spingendosi verso la Spagna potremo avere ancora qualche giornata calda, altrimenti il maltempo diverrà più diffuso e intenso.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 2 a mercoledì 4 settembre

Oggi tempo irregolarmente nuvoloso con rovesci o temporali sparsi nei settori settentrionali del Piemonte e in Valle d'Aosta al mattino e primo pomeriggio. Al pomeriggio probabile formazione di altri rovesci e temporali sulle Alpi marittime e rilievi liguri, ma non si esclude qualche fenomeno nelle pianure. Domani e mercoledì copione simile ma con i fenomeni precipitativi relegati per lo più sulle zone alpine. Tuttavia data la forte incertezza previsionale è possibile che qualche fenomeno si sviluppi anche nelle pianure.



Temperature in generale calo, massime con valori compresi tra 27 e 31 °C. Minime comprese tra i 16/19 °C delle pianure e tra i 20/22 °C delle coste. Disagio da caldo in drastica riduzione.



Venti generalmente deboli variabili e a regime di brezza. Soltato localmente a causa dei temporali si potranno avere forti raffiche.

Da giovedì 5 settembre

Una perturbazione più intensa e compatta si avvicinerà all'Italia da ovest, portando maltempo diffuso sulle nostre regioni, con piogge, rovesci e temporali un po' ovunque. Da venerdì il quadro resta molto incerto, si potrebbe passare da una fase più stabile con fenomeni isolati a una di maltempo più prolungato, tutto dipenderà da come si muoverà infine la saccatura atlantica. Le temperature quindi potranno ancora oscillare tra una breve fase estiva e il definitivo ingresso nell'autunno. Ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.



