Rossana in lutto per la scomparsa di Francesco “Cesco” Rinaudo, storico imprenditore edile

È mancato ieri, venerdì 17 aprile, nella sua abitazione di Rossana, Francesco Rinaudo, da tutti chiamato ‘Cesco’. Aveva 77 anni ed era una figura molto conosciuta in paese, dove aveva lasciato un segno importante nel settore edilizio.

Impresario edile, Rinaudo fu tra i protagonisti dello sviluppo urbanistico di Rossana negli anni ‘80, contribuendo con il suo lavoro alla crescita del paese della valle Varaita.

A ricordarlo con commozione è il sindaco Giuliano Degiovanni: “Se ne va un pezzo di storia del paese. Cesco era per me un amico e un consigliere. È stato un imprenditore del settore edile che ebbe un ruolo nello sviluppo di Rossana negli anni ’80, restando sempre profondamente legato alle tradizioni e alla cultura del paese. In questi ultimi tempi tribolati ha perso la moglie Bruna lo scorso anno e la figlia Barbara nei mesi scorsi.

A nome dell’amministrazione comunale esprimo il cordoglio ai familiari”.

Rinaudo lascia i figli Luca, Marco e Gianfranco, le nuore Emanuela e Cassandra, il genero Paolo, i nipoti Pamela, Mickael, Alessandro, Filippo, Viola e Silvia, il fratello Domenico, la sorella Lidia, cognati e cognata, nipoti, pronipoti, cugini e tutti i parenti.

Il funerale sarà celebrato nella chiesa Parrocchiale di Rossana, lunedì 20 aprile alle 15.

Il rosario sarà recitato domenica 19 aprile alle 20 nella stessa chiesa.

In sua memoria, la famiglia invita a non inviare fiori ma a devolvere eventuali offerte alla Croce Rossa di Manta.