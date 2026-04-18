Inaugurato a Valdieri un nuovo scuolabus omologato per la disabilità: è gran festa in vallata

Il polo scolastico di Valdieri ha potuto festeggiare in questi giorni l’arrivo del nuovo mezzo a disposizione per i piccoli alunni del paese della valle Gesso, nel cuore delle Alpi Marittime.

Si tratta di un Volkswagen Crafter di 32 posti, super accessoriato e dotato in primis di tutti i dispositivi di sicurezza previsti secondo il codice stradale, a partire dalle cinture. A questi, particolare non di poco conto, si aggiunge una rampa automatica sul retro della vettura, utilizzabile nel caso dai bambini diversamente abili.

Il momento rispecchia una volontà nell’avere un mezzo omologato anche per la disabilità, su espressa volontà dell’Amministrazione comunale del sindaco Guido Giordana e della vice Sharon Giraudo. Dai bambini e dalle famiglie valdieresi un desiderio finalmente esaudito.



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Fondamentale è stato inoltre il supporto della Regione Piemonte, che dei 95mila euro totali di spesa, ha contribuito a coprirne ben 40mila, la rimanenza è a carico delle casse comunali.

Il Comune di Valdieri, parlando più specificamente del sociale, garantirà in più la copertura totale dei costi di trasporto delle persone diversamente abili ai centri diurni: dall’alta vallata fino alle valli di pianura.

A testimoniare la consegna dello scuolabus, infine, preziosa la presenza dell’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, che ha testimoniato “un bellissimo esempio di come la Regione possa sostenere le vallate e le montagne, con l’acquisizione di un mezzo utilizzabile dai disabili e dagli studenti in generale, garantendo un servizio essenziale per la scuola”.