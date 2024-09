Furto alla chiesa di Cristo Re ad Alba: sparito il calice donato al fondatore e primo parroco don Angelo Stella

Un furto che ha colpito profondamente, più dal punto di vista emotivo che economico, la parrocchia albese di Cristo Re. A raccontare l'accaduto è Gabriele Studer, organista della chiesa, il quale riferisce che il furto sarebbe avvenuto domenica 25 agosto, tra le 18.30 e le 19.30.

"Sono stati sottratti – spiega – un calice, una patena per le ostie e un piatto dorato per le ampolle. Il loro valore economico non è particolarmente rilevante, ma quello affettivo è inestimabile. Il calice, infatti, era stato donato al compianto don Angelo Stella, fondatore e primo parroco della chiesa di Cristo Re, probabilmente in occasione della sua ordinazione sacerdotale nel 1941. Don Angelo ha servito la comunità per oltre 50 anni".

La comunità di Cristo Re invita chiunque abbia informazioni utili a contattare direttamente la parrocchia.