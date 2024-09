Baseball Serie C: per il JFK Mondovì i play-off sono partiti con il botto

JFK Mondovì: play-off, ottima la prima!

Davvero ottima, la “prima” del JFK Mondovì Dielle studiocasa – Bruno gomme, nell'avventura play-off per la promozione in Serie B. I monregalesi hanno superato il Castenaso, che si arrende per manifesta inferiorità sul punteggio di 13-1.

E dire che i padroni di casa hanno patito inizialmente l'aggressività dell'avversario: dopo il primo lancio della pallina da parte del sindaco di Mondovì Luca Robaldo e dell'assessore allo Sport Alessandro Terreno, graditi ospiti, infatti il Castenaso si porta in vantaggio per 1-0.

Risultato che rimane invariato fino al terzo inning, quando i monregalesi danno una svolta alla loro partita: due doppi ciascuno per Sebastiamn Fontana e Augiustin Kramer, uniti ai singoli di Federico Lingua e Gabriele Panero, “raddrizzano” decisamente la situazione a favore dei ragazzi guidati in panchina da Leo Marconi.

Al quinto inning il punteggio è già di 11-1 a favore dei padroni di casa, che conducono in porto il match fino al 13-1 finale. Da segnalare l'ottima prestazione in difesa da parte di Pedro Padilla e Sebastian Fontana, mentre sul monte di lancio Gregorio Cebotari ha espresso il meglio di sé concedendo agli avversari pochissime valide.

La prossima partita si svolgerà a Castenaso (in provincia di Bologna) domenica 8 settembre alle ore 11: in questo contesto il JFK Mondovì si giocherà la possibilità di continuare questa bella avventura nei play-off.