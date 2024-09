"Giolitti reloaded": al Centro Giolitti di Dronero un’occasione unica per gli studenti universitari

Un’occasione unica, per scoprire e soprattutto entrare nel vivo di quella che è la gestione di un archivio storico. A Dronero, presso il “Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato” è iniziata questa mattina, lunedì 2 settembre, la Summer School "Giolitti reloaded", un’intera settimana organizzata in collaborazione Dipartimento di studi storici dell’Università di Torino.



Rivolta agli studenti universitari, si tratta di una full immersion all’interno dell’archivio del più grande statista dell’Italia liberale. Il Centro dronerese conserva infatti l’archivio donato al Comune da Dino Chiaraviglio, discendente di Giovanni Giolitti, nel quale spicca un nucleo di fotografie originali dello statista piemontese e dei suoi familiari: sono circa 900 le immagini di indubbio interesse storico-fotografico.



Ad accogliere questa mattina i partecipanti il presidente del Centro Giolitti Paolo Bersani, la professoressa Barbara Bergaglio, responsabile del progetto Archivi di "CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia" di Torino nonché docente all’Università di Torino, ed il professor Leonardo Mineo, presidente del corso di laurea in "Scienze del libro, del documento e del patrimonio". Presenti anche la storica Silvia Giocelli, professoressa ordinaria presso il dipartimento di Studi Storici dell’Università di Torino e Saverio Lombardi Vallauri, fotografo e docente all’Istituto Europeo di Design di Milano che questa sera terrà ai partecipanti un’interessante lezione sulla fotografia. Impossibilitato invece per impegni, ha tenuto molto a far giungere i suoi saluti il professor Pierangelo Gentile, ricercatore di Storia Contemporanea presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino.



Con percorsi differenti, in ambito di studio, tirocinio ed in alcuni casi anche lavoro, senza dubbio il forte interesse verso l’ambito storico è ciò che ha spinto gli studenti a partecipare a questa bellissima settimana. Tra essi c’è chi ha già avuto esperienza in un archivio e chi invece si confronterà proprio questa settimana per la prima volta. La Summer School è l’occasione per approfondire pratiche e metodologie della descrizione della fotografia in archivio, oltre ad aspetti poco noti della fotografia e del mondo giolittiano.



“Il nostro obiettivo - spiega il presidente Bersani - non è soltanto la conservazione di un patrimonio storico di indubbio valore ma la sua accessibilità per tutti gli interessati, in questo caso per gli studenti universitari. Crediamo, infatti, che la vera formazione sia anche frutto di esperienza pratica oltre che studio, consultazione dei documenti capace di coniugarsi, arricchire le nozioni teoriche apprese per offrire una consapevolezza di base a quanti intendano operare nel campo della descrizione degli archivi fotografici.”



Importante ed aperta a chiunque lo desideri sarà la giornata di giovedì 5 settembre. Alle ore 18:30 ci sarà infatti la presentazione del lavoro di studio dell'archivio fotografico svolto dagli studenti partecipanti alla Summer School "Giolitti reloaded" con la supervisione della professoressa Bergaglio. Ad intervenire ci sarà anche l’assessore alla cultura del Comune di Dronero Carlo Giordano.



L’incontro è organizzato dal “Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo studio dello Stato” in collaborazione con il Dipartimento di studi storici dell’Università di Torino, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia e Comune di Dronero.